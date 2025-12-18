Así inició el dólar este jueves

Este es el precio del dólar HOY jueves 18 de diciembre de 2025

Conoce el precio del dólar hoy en ventanillas de bancos en México para este jueves 18 de diciembre

Este es el precio del dólar hoy.
Este es el precio del dólar hoy. Foto: La Razón (con Meta IA)
Por:
Mariel Caballero

El peso mexicano sigue superándose y, esta vez, amaneció nuevamente por debajo de las 18.00 unidades por dólar.

De esta forma, este jueves 18 de diciembre la moneda nacional se cotiza en 17.25 pesos por dólar. El tipo de cambio interbancario cerró el miércoles 17 de diciembre en 18.01 por cada divisa estadounidense.

Respecto al tipo de cambio FIX, otorgado por el Banco de México, Banxico, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el dólar está valuado a la venta en 18.0200 unidades por divisa verde, mientras que el tipo de cambio que se deberá usar para calcular las obligaciones en dólares es de 17.9525 pesos por dólar.

TE RECOMENDAMOS:
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reporta que hasta julio de 2023, 33.1 millones de personas se encuentran trabajando en la informalidad.
Registra 4.° repunte consecutivo

Informalidad en México aporta 25 de cada 100 pesos durante 2024

Dólar vs. peso: ¿Cuánto vale en bancos de México?

En caso de estar interesado en cambiar dólares a pesos, a continuación, te compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias de México este jueves 18 de diciembre:

  • Afirme: 17.20 a la compra – 18.70 a la venta
  • Banco Azteca: 17.60 a la compra – 18.64 a la venta
  • Banco de México, FIX del miércoles: 18.02
  • Bank of America: 17.0648 a la compra – 19.0476 a la venta
  • Banorte: 16.80 a la compra – 18.35 a la venta BBVA
  • Bancomer: 17.14 a la compra – 18.29 a la venta
  • Grupo Financiero Multiva: 18.04 a la compra – N/A a la venta
  • Ve por mas: 17.3995 a la compra – 18.5995 a la venta
Este es el precio del dólar hoy
Este es el precio del dólar hoy ı Foto: Captura de pantalla

¿Cuánto valen mis dólares a pesos mexicanos?

¿Quieres este jueves 18 de diciembre cambiar un dólar estadounidense a pesos mexicanos? Puedes consultar el precio del dólar en tiempo real a través de Internet. Tanto Google como los bancos en México proporcionan datos sobre el tipo de cambio del dólar hoy en México.

Por ejemplo, de acuerdo con Google, 1 dólar a pesos mexicanos equivale a 18.01 pesos por unidad. Debes ser consciente de que el costo del dólar varía a lo largo del día.

Este es el precio del dólar hoy
Este es el precio del dólar hoy ı Foto: Captura de pantalla

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
La Presidenta, ayer, con la secretaria de Energía.
Son 15 fotovoltaicos y 5 eólicos

Gobierno anuncia 20 proyectos de capital privado para generación eléctrica