Turismo contribuye con 8.7% al PIB total

El Producto Interno Bruto (PIB) Turístico registro un incremento de 6.0 por ciento en pesos corrientes, al pasar de 2.5 billones de pesos en 2023 a 2.7 billones de pesos en 2024, aportando así el 8.7 por ciento al Producto Interno Bruto del país.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la aportación del PIB turístico al PIB total incrementó en 2024 a tasa anual, ya que pasó de 8.5 por ciento a 8.7 por ciento, cifra similar a la registrada en 2022.

Si se compara por actividades, los servicios de alojamiento para visitantes, el transporte de pasajeros y servicios de los restaurantes, bares y centros nocturnos, fueron las actividades que más aportaron al PIB turístico.

78.4% representó el gasto por vacaciones del turismo en 2024

De manera detallada, las artesanías y otros bienes registraron los 342 mil 399 millones de pesos durante 2024, lo que significó una aportación al PIB total de 1.1 por ciento; mientras que el transporte de pasajeros registró una cifra de 571 mil 816 millones de pesos y una aportación de 1.8 por ciento.

En 2024, en términos reales, a precios de 2018, el sector Turismo creció 2.5 por ciento, mientras que el PIB del total de la economía creció 1.3 por ciento. De acuerdo con el Inegi, el crecimiento se explica principalmente por actividades relacionadas con los servicios de transporte de pasajeros, que tuvieron una variación anual de 5.6 por ciento; los servicios culturales, 4.2 por ciento, y los servicios de alojamiento, de 1.2 por ciento.

No obstante, en términos reales, los bienes registraron una disminución porcentual de 1.3 por ciento, principalmente por una disminución en el monto de las artesanías y otros bienes, que generaron 278 mil 613 millones de pesos en 2024, una disminución respecto a los 282 mil 145 millones de pesos de 2023.

Durante 2024, el consumo turístico dentro y fuera del país alcanzó un monto de 4.7 billones de pesos corrientes. De este monto, el consumo turístico interior aportó 94 por ciento del gasto total y el consumo turístico emisor representó 6.0 por ciento.

Cabe señalar que de cada 100 pesos que gastaron las y los visitantes (internos y receptivos) dentro del país el año anterior, las personas residentes contribuyeron con 83 pesos, aproximadamente.

Durante el año pasado, el consumo turístico interno, de acuerdo con los motivos de viaje, se distribuyó en viajes de negocios, con 5.4 por ciento; vacaciones, con 28.6 por ciento; otros motivos de viaje, con 40.6 por ciento; excursionistas, con 11.7 por ciento, y gastos previos, con 13.8 por ciento.

Ante este panorama, el Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible (STARC) de la Universidad Anáhuac, destacó que el Producto Interno B turístico creció el doble de la expansión que tuvo la economía nacional en su conjunto.

Contribución al PIB del turismo ı Foto: Especial

Madrid es la nueva sede del WTTC

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) informó este jueves que su Comité Operativo aprobó por unanimidad a España (Madrid), como la nueva sede de la Oficina Global de la organización, luego de que su actual sede, Londres, comenzara a resultar menos atractiva por los desafíos vinculados al Brexit.

De acuerdo con el WTTC, otros países querían albergar la Oficina Global, como los Emiratos Arabes, Francia, Italia y Suiza; sin embargo, los criterios de evaluación se basaron en seis áreas especificas que fueron cumplidas por Madrid, como los costos de alquiler y operación de oficinas, entorno fiscal, incentivos y competitividad, marcos de visados, acelerados y permisos de trabajo en el destino, así como apoyo gubernamental.

“La decisión de elegir a España (Madrid) fue respaldada por los 17 miembros del Comité Operativo del WTTC, tras una evaluación exhaustiva de las necesidades estratégicas y operativas de largo plazo para la organización”, destacó.

El establecimiento de una oficina en Madrid otorga al WTTC acceso inmediato a un grupo de talento significativamente más amplio y diverso.