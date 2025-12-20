Tesoro de EU intensifica acciones contra redes chinas de lavado ligadas a cárteles mexicanos

FINCEN identificó operaciones por más de 7 mil millones de dólares vinculadas con cárteles de la droga con base en México.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), convocó a instituciones financieras y agencias de seguridad para avanzar en el desmantelamiento de las previamente identificadas redes de lavado de dinero operadas por ciudadanos chinos, vinculadas con organizaciones criminales transnacionales, incluidos cárteles mexicanos de la droga.

El encuentro, realizado en Washington como parte del programa FinCEN Exchange, reunió a bancos globales, autoridades federales y funcionarios del Tesoro, con el objetivo de cerrar el acceso de estas redes al sistema financiero estadounidense y mundial, según se informó en un comunicado oficial.

Durante el encuentro, la agencia compartió información de inteligencia financiera con las instituciones participantes y destacó el papel fundamental de los bancos para detectar patrones de lavado.

Asimismo, enfatizó la importancia de fortalecer los reportes derivados de la Ley de Secreto Bancario (BSA) para rastrear y frenar estas redes.

La directora de FinCEN, Andrea Gacki, advirtió que estos operadores representan una de las amenazas más serias para el sistema financiero del país.

Individuos chinos maliciosos involucrados en el lavado de dinero suponen uno de los riesgos más significativos para la seguridad financiera y nacional de Estados Unidos Andrea Gacki, directora de FinCEN



De acuerdo con FinCEN, estas redes blanquean de forma sistemática recursos ilícitos para diversos grupos criminales, lo que ha generado afectaciones profundas al sistema financiero y ha fortalecido las operaciones de organizaciones dedicadas al narcotráfico.

La dependencia detalló que, desde la publicación de una alerta y análisis financiero sobre redes chinas de lavado, en agosto pasado, ha recibido más de 500 Reportes de Operaciones Sospechosas relacionados con este tipo de actividades.

Dichos reportes identifican transacciones por aproximadamente 7 mil 100 millones de dólares, registradas entre diciembre de 2018 y noviembre de 2025.

Este volumen de operaciones, subrayó FinCEN, confirma la persistencia y gravedad del problema, así como la necesidad de una respuesta coordinada entre autoridades y el sector financiero.

Finalmente, el Tesoro reiteró que mantendrá la cooperación con la República Popular China para combatir actividades financieras ilícitas, como parte de una estrategia más amplia contra el crimen organizado transnacional.

Con información de Europa Press.

