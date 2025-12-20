Volaris y Viva se fusionan y fortalecen conectividad

Un avión de la aerolínea Volaris, en septiembre de este año.

Las aerolíneas Volaris y Viva anunciaron su fusión para formar un nuevo grupo de viajes, lo que permitirá ofrecer más vuelos a precios bajos para los pasajeros, fortaleciendo la conectividad en México; sin embargo, compartieron que mantendrá las identidades, marcas y operaciones, incluyendo certificados de operación independientes y preservando las opciones existentes para los pasajeros.

En conferencia conjunta entre ambas aerolíneas, Enrique Beltranena, chief executive office Volaris, comentó que lo más importante “es que la estrategia de crecimiento se basa en la demanda, manteniendo un modelo de bajo costo y baja complejidad”.

Aseguró que ambas compañías se dividirán en 50-50 el nuevo holding, aunque si bien en términos de capital la relación es de 60-40 favorable a Volaris, el nivel de deuda de ésta es mayor al de Viva, por lo que se mantiene un balance entre ambas.

Sobre el proceso de aprobación regulatorio de la fusión entre aerolíneas, Beltranena aseguró que “tenemos confianza en el mérito de esta transacción, porque entrega beneficios significativos para cliente y comunidades”.

Por su parte, Juan Carlos Zuazua, chief executive officer de Viva, comentó que confía en que el proceso de fusión bajo un solo holding dure cerca de 12 meses, y comparte que “ambas aerolíneas tienen una gran compatibilidad”.