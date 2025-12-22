Sheinbaum apoya alianza de Viva y Volaris, pero falta análisis de la Comisión Nacional Antimonopolio

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que la reciente alianza anunciada por las aerolíneas Viva Aerobús y Volaris es favorable para la inversión y el turismo nacional; sin embargo, falta el análisis y la revisión de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA).

“Es algo muy bueno, va a aumentar el turismo y hay más competencia, también con otras aerolíneas nacionales y extranjeras”, comentó durante su conferencia matutina de este lunes, y agregó que representantes de ambas aerolíneas le informaron del movimiento de alianza, “lo cual agradezco, de este acuerdo que estaban tomando, y su objetivo es invertir más”.

Aunque señaló que es necesario el análisis por parte de la CNA, que será presentado en su momento junto con la revisión de este organismo, confió que el movimiento entre Viva Aerobús y Volaris se concrete de manera efectiva.

“Tiene que estar en el marco de la ley, evidentemente, pero creo que es algo bueno, que crezca la inversión y que crezcan las empresas mexicanas en la industria de la aeronáutica” Claudia Sheinbaum, Presidenta de México



La semana pasada, Viva Aerobús y Volaris anunciaron su alianza, con lo cual ofrecerán a sus pasajeros un modelo de viajes de ultra bajo costo.

Enrique Beltranena Mejicano, director general de Volaris, refirió el pasado viernes que ambas compañías se dividirán en 50-50 el nuevo holding, aunque si bien en términos de capital la relación es de 60-40 favorable a Volaris, el nivel de deuda de esta es mayor al de Viva, por lo que existe un balance entre ambas.

Viva Aerobús, con sede en Monterrey, cuenta 184 destinos, repartidos en 140 dentro de México y 44 viajes internacionales, mientras que Volaris, cuyo centro principal de operaciones está en la Ciudad de México, ostenta 225 rutas, de las cuales 128 son nacionales y 97 hacia el resto del mundo.

cehr