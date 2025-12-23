¡Revisa tu alcohol!: SAT invita a comprobar autenticidad de bebidas

Para estas fiestas decembrinas y de fin de año, cuando las bebidas alcohólicas son de especial relevancia, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) comparte consejos para verificar su autenticidad y evitar peligros a salud ante licores que incumplan normativas.

De acuerdo con el SAT, la verificación de alcoholes propios de festividades resulta sencilla, únicamente es necesario comprobar que cuente con etiqueta de control fiscal y sanitario, que debe encontrarse adherida o impresa en envases y recipientes con capacidad menor a cinco litros.

Este distintivo ratifica que el insumo se enmarca en la legalidad que marcar la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), donde los contribuyentes dedicados a las actividades económicas de fabricación, producción, comercialización e importación de bebidas alcohólicas tienen por obligación colocar en sus productos estas etiquetas, conocidas como marbetes.

Emitidos por el SAT, los marbetes certifican el origen y legalidad del producto, y además de poder ser adherido a los envases, también puede estar impreso en las etiquetas, contraetiquetas o etiquetas complementarias.

Además, estas etiquetas presentan la serie y folio mediante un código QR, el cual permite conocer los detalles de producción, procedencia y sus fabricantes de manera inmediata.

La autoridad fiscal comparte que desde el año 2018, se han impreso y entregado 4 mil 516 millones de marbetes; además recomienda verificar que el marbete no tenga tipografía o tinta de mala calidad, además de consultar el código QR, para asegurar que la información obtenida coincide con la bebida alcohólica.

Cabe recordar que el artículo 86-B del Código Fiscal de la Federación establece multas hasta por 112 mil pesos, para quienes cometan alguna infracción relacionada con el uso de los marbetes.

De esta manera, el SAT refuerza el combate al contrabando y la adulteración de bebidas alcohólicas, y contribuye al cuidado de la salud e integridad de la población.

El SAT llama a la población a verificar la autenticidad de las bebidas alcohólicas antes de comprarlas, revisando que cuenten con el marbete del SAT, una etiqueta de control fiscal y sanitario que certifica su origen y legalidad.



📌Marbete verde: bebidas nacionales

📌Marbete… pic.twitter.com/PFaKoXchtw — SATMX (@SATMX) December 22, 2025

