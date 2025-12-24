Manufacturas dan empujón a las exportaciones de entidades

En el tercer trimestre del año, el valor total de las exportaciones de las entidades federativas se incrementó 9.2 por ciento a tasa anual y se situó en 152 mil 556.6 millones de dólares (mdd); las manufactureras, que representaron el 93.8 por ciento del total, fueron las que impulsaron el crecimiento; no obstante, las agropecuarias y mineras presentaron pérdidas, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A tasa anual, las exportaciones manufactureras registraron un aumento de 11.4 por ciento, las agropecuarias y mineras se contrajeron 17.5 por ciento y 15.2 por ciento, respectivamente; a pesar de las contracciones en estos rubros, éstas sólo representaron el 2.0 por ciento y el 4.2 por ciento, respectivamente, del total de ventas en el mercado externo.

El Dato: En noviembre, los mayores aumentos se situaron en las exportaciones de maquinaria y equipo especial para industrias diversas con 75.3 por ciento.

Del total de las exportaciones, Chihuahua aportó el 18.9 por ciento o 28 mil 907.9 mdd; Coahuila, 11.6 por ciento y 17 mil 719.4 mdd; Nuevo León, 9.7 por ciento y 14 mil 735.4 mdd; Baja California, 9.3 por ciento y 14 mil 145.8 mdd; Jalisco, 9.1 por ciento o 13 mil 839.7 mdd y Tamaulipas con 6.2 por ciento y 9 mil 503 mdd.

TE RECOMENDAMOS: Horas y remuneraciones aumentan Personal ocupado de Immex baja en octubre

Mientras que las entidades que tuvieron un incremento mayor en el valor de sus exportaciones fueron Quintana Roo con 120 por ciento; Jalisco, 89.1 por ciento; Chihuahua, 42.9 por ciento; Zacatecas, 36.6 por ciento; y Chiapas, 27.7 por ciento.

mil 547 mdd, el valor total de las exportaciones petroleras

Sin embargo, hubo entidades que tuvieron pérdidas significativas respecto al valor total de las exportaciones, por ejemplo: Guerrero con 74.3 por ciento; Tabasco, 23.7 por ciento; Campeche, 26.5 por ciento; Baja California Sur, 26.1 por ciento; Hidalgo, 22.7 por ciento; Oaxaca, 20 por ciento; entre otros.

Las exportaciones del sector manufacturero ascendieron a 143 mil 128.8 mdd, las entidades que mayores aportaciones realizaron al valor total de este rubro fueron Chihuahua con 28 mil 574.9 mdd; Coahuila, 17 mil 402.9 mdd; Nuevo León, 14 mil 696.3 mdd; Baja California, 13 mil 878.6 mdd y Jalisco con 13 mil 543.6 mdd.

A su vez, las exportaciones de minería se situaron en 6 mil 397 mdd, las entidades que tuvieron una participación mayor en el valor total fueron Campeche con 2 mil 039.4 mdd; Tabasco, mil 431.7 mdd; Sonora, 796.1 mdd; Zacatecas, 681.9 mdd; y Coahuila con 273 millones de dólares.

2 mil 902.4 mdd, el total de las exportaciones de agricultura

Las exportaciones agropecuarias se situaron en 3 mil 030.5 mdd y los estados que tuvieron una mayor participación en este rubro, durante el tercer trimestre fueron Michoacán con 825.5 mdd; Jalisco, 290.4 mdd; Sinaloa, 270 mdd, Sonora, 189.1 mdd y Veracruz, 156.1 mdd.

Durante el tercer trimestre del año, los subsectores que más contribuyeron al valor total de las exportaciones, según el Inegi, fueron el de fabricación de equipo de transporte con 53 mil 460.9 mdd; le siguió fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos con 37 mil 845.1 mdd; fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica, 9 mil 177.2 mdd; otras industrias manufactureras, 6 mil 926.9 mdd, entre otros.

EN NOVIEMBRE SUBEN. Asimismo, sólo en noviembre las exportaciones totales finalizaron en un monto de 56 mil 411.9 mdd; es decir, un crecimiento de 7.9 por ciento a tasa anual con cifras originales, por un impulso de las no petroleras, en específico de las extractivas y de las manufactureras; analistas refirieron que hasta septiembre Estados Unidos sólo cobró un arancel efectivo de 4.6 por ciento a las exportaciones mexicanas, lo que ha permitido que sigan creciendo.

“De acuerdo con información disponible hasta septiembre, en Estados Unidos se cobró a México un arancel del 4.6 por ciento. El bajo arancel cobrado ha permitido que las exportaciones mexicanas sigan creciendo, particularmente las de equipo de cómputo, que en el año hasta septiembre han crecido 83.3 por ciento y cuyo arancel cobrado es solamente del 0.17 por ciento, en contraste con los automóviles tipo turismo, cuyo arancel cobrado para importaciones provenientes de México es del 15.2 por ciento”, indicó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

Las no petroleras cerraron el onceavo mes del año con un valor total de 54 mil 865.4 mdd o un avance de 10.5 por ciento; en su interior, las agropecuarias registraron una contracción de 21.4 por ciento y finalizaron en mil 436 mdd; por su parte, las extractivas se incrementaron 51.6 por ciento y las manufactureras tuvieron un alza de 10.9 por ciento impulsadas por un avance en otro tipo de manufacturas con 17.7 por ciento; sin embargo, las automotrices cayeron 2.1 por ciento. No obstante, las exportaciones petroleras registraron una contracción de 40.4 por ciento y sólo recaudaron mil 545.5 mdd en comparación con el mismo mes de 2024.

En el caso de las importaciones totales también avanzaron 5.2 por ciento para finalizar en un valor total de 55 mil 749.1 mdd; al interior las petroleras crecieron 0.7 por ciento; no petroleras 5.6 por ciento; los bienes de consumo, 2.5 por ciento; los bienes intermedios, 8.7 por ciento; no obstante, los bienes de capital cayeron 16.7 por ciento. Con esos datos, en el onceavo mes del año se registró un superávit comercial de 662.8 mdd, saldo mayor al superávit de octubre pasado que se ubicó en 606 mdd.

Manufacturas │ Exportaciones por trimestre ı Foto: Especial