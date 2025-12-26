Inversión Extranjera Directa Turística crece 40.3% en el tercer trimestre de 2025.

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, dio a conocer que, durante el tercer trimestre de 2025, la Inversión Extranjera Directa Turística (IEDT) alcanzó un monto de 787.6 millones de dólares.

La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) detalló que esta cifra representó un incremento de 40.3 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se registraron 561.3 millones de dólares, lo que refleja la solidez y el dinamismo del sector turístico nacional.

“Estos resultados confirman la confianza que existe en México como un destino seguro, competitivo y atractivo para la inversión turística, resultado de una política económica orientada a la estabilidad, impulsada por el Gobierno de México bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en combinación con la riqueza de nuestros destinos y el trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno y la iniciativa privada”, manifestó.

Subrayó que, en el acumulado de enero a septiembre de 2025, la IEDT sumó 2 mil 100.1 millones de dólares, cifra equivalente al 5.1 por ciento del total de la Inversión Extranjera Directa captada en el país, la cual ascendió a 40,905.6 millones de dólares durante el mismo periodo, consolidando al turismo como uno de los principales motores de desarrollo económico y generación de empleo.

Rodríguez Zamora subrayó que “la llegada de capital extranjero al sector turístico no sólo fortalece la infraestructura y la calidad de los servicios, sino que también impulsa el desarrollo regional, genera bienestar para las comunidades y contribuye a que el turismo siga siendo el sector de las buenas noticias”.

Precisó que, por tipo de actividad, en el tercer trimestre de 2025 destacó la inversión dirigida a departamentos y casas amueblados con servicios de hotelería, que concentraron 687.6 millones de dólares, así como a hoteles con otros servicios integrados, con 99.8 millones de dólares. En conjunto, ambos rubros sumaron787.4 millones de dólares.

