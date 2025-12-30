IVA e IEPS tiran ingresos tributarios en 9.1% en noviembre

Durante noviembre, los ingresos tributarios del sector público registraron un descenso de 9.1 por ciento real anual, al pasar de 434 mil 695 millones de pesos en el onceavo mes del año pasado a 410 mil 305.4 millones de pesos en este 2025, debido a un desplome de los ingresos por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 27.4 por ciento, y una contracción de 10.3 por ciento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

De acuerdo con el reporte de Finanzas y deuda pública a noviembre de 2025 emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el mes 11 del año, los ingresos presupuestarios del sector público presentaron una caída de 3.3 por ciento, por un aumento en los petroleros de 10.5 por ciento, y una disminución de 4.9 por ciento en los no petroleros.

De manera detallada, Hacienda determinó que los ingresos petroleros del Gobierno federal pasaron de 48 mil 291.8 millones de pesos en noviembre de 2024 a 17 mil 589.6 millones de pesos en el mismo mes del año en curso; mientras que, los de Petróleos Mexicanos (Pemex) aumentaron de 13 mil 450.4 millones de pesos a 53 mil 204.5 millones de pesos.

Respecto a los no petroleros, en el mes de referencia de 2024 se situaron en 549 mil 195.1 millones de pesos y en noviembre de 2025 eran 542 mil 211.1 millones de pesos, es decir, 6 mil 984 millones de pesos menos.

Al interior de los no petroleros, los ingresos aportados por el Gobierno federal registraron una disminución de 13 mil 192.6 millones de pesos al pasar de 452 mil 464.9 millones de pesos a 439 mil 272.3 millones de pesos, lo que significó una contracción de 6.5 por ciento.

La contracción de 9.1 por ciento en los ingresos tributarios se explicó, de acuerdo con datos de la SHCP, por una caída en la recaudación del IVA y del IEPS; en el primer caso pasó de 152 mil 159.6 millones de pesos en noviembre de 2024 a 114 mil 684.2 millones de pesos, es decir una reducción de 37 mil 475.4 millones de pesos, cifra superior a lo asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 al ramo de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

Respecto al IEPS, en los meses de referencia, de 62 mil 515 millones de pesos a 58 mil 206.3 millones de pesos, una baja de 4 mil 308.7 millones de pesos, un poco menos de lo asignado al gasto corriente para Aeropuertos eficientes y competitivos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y que asciende a 4 mil 311.8 millones de pesos.

Al interior del IEPS, se registró una baja de 12.1 por ciento en el cobro a gasolinas y diésel, al pasar de 44 mil 221.5 millones de pesos a 40 mil 366.4 millones de pesos, una reducción de 3 mil 855.1 millones de pesos; mientras que, en la recaudación del impuesto distinto a gasolinas y diésel también hubo una contracción de 6.0 por ciento, pues en noviembre de 2024 se cobraron 18 mil 293.5 millones de pesos y en el mismo mes de este año sólo 17 mil 840 millones de pesos, 453.5 millones menos.

MSL