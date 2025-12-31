Este es el precio del dólar HOY miércoles 31 de diciembre de 2025

Este es el precio del dólar hoy miércoles 31 de diciembre.

El peso mexicano inició este miércoles 31 de diciembre en uno de sus mejores niveles en semanas, aún por debajo de las 18.00 unidades por dólar.

De esta forma, este miércoles 31 de diciembre la moneda nacional se cotiza en 17.99 pesos por dólar. El tipo de cambio interbancario cerró el martes 30 de diciembre en 17.96 por cada divisa estadounidense.

Respecto al tipo de cambio FIX, otorgado por el Banco de México (Banxico), de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el dólar está valuado a la venta en 17.9667 unidades por divisa verde, mientras que el tipo de cambio que se deberá usar para calcular las obligaciones en dólares es de 17.9042 pesos por dólar.

Dólar vs. peso: ¿Cuánto vale en bancos de México?

En caso de estar interesado en cambiar dólares a pesos, a continuación te compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias de México este miércoles 31 de diciembre:

Afirme: 17.20 a la compra – 18.60 a la venta

Banco Azteca: 16.85 a la compra – 18.59 a la venta

Banco de México, FIX del lunes: 17.9667

Bank of America: 17.0068 a la compra – 19.0114 a la venta

Banorte: 16.80 a la compra – 18.30 a la venta

BBVA Bancomer: 17.12 a la compra – 18.28 a la venta

Grupo Financiero Multiva: 17.96 a la compra – N/A a la venta

Ve por más: 17.4567 a la compra – 18.4717 a la venta

