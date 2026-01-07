¿Quiénes recibirán auditorías del SAT este 2026?

El SAT realizará auditorías durante este 2026, por lo que muchos contribuyentes se han encontrado en la incertidumbre de a quiénes se les harán estas auditorías, por lo que en La Razón te contamos a quiénes están dirigidas.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizará auditorías este 2026 únicamente a cierto grupo de contribuyentes, por lo que existen ciertos criterios para la selección de las personas que serán auditadas durante este año.

Este lunes el SAT estableció las condiciones equitativas para la inversión, con lo que pretende brindar certidumbre jurídica a las y los contribuyentes, y con la finalidad de lograrlo, se dieron a conocer prácticas de transparencia para el 2026.

Auditoria SAT 2026 ı Foto: Especial

¿Quiénes recibirán auditorias del SAT en 2026?

La institución estableció siete puntos para que los contribuyentes tengan mejores prácticas de transparencia durante el 2026:

Se publicará el Plan Maestro 2026 “Atención al contribuyente y fiscalización”. En caso de que se incumpla con el pago de impuestos, se realizará únicamente una auditoría por contribuyente. En los procesos de auditoría, se solicitará una muestra de las partidas sujetas a revisión y no el 100% de la información. Se auditará principalmente a aquellos contribuyentes que realicen ciertas conductas. Se garantizará la misma aplicación y criterios en cualquier oficina del SAT del país respecto a procedimientos de fiscalización. Los tiempos de devolución para personas físicas se realizarán en promedio en 5 días, y para empresas en 30 días. El plazo establecido en la ley es de 40 días hábiles. Se recuerda a las y los contribuyentes los canales de denuncia, que son correo electrónico, números telefónicos, redes sociales, aplicación móvil y el portal del SAT.

En el punto cuatro se establecen las conductas que serán tomadas en cuenta para que se hagan las auditorías a los contribuyentes, que son las siguientes:

Celebren operaciones con factureras o nomineras.

Presenten pérdidas fiscales recurrentes.

Simulen o abusen de deducciones.

Obtengan ingresos que no son declarados.

Abusen de estímulos fiscales.

Presenten inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden.

Importen productos con precios por debajo del mercado e incumplan con regulaciones o restricciones no arancelarias.

No paguen retenciones por sus empleados.

Realicen operaciones con paraísos fiscales.

Soliciten devoluciones improcedentes.

Paguen menos impuestos en tasa efectiva comparado con su sector.

