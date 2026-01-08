4.33% la subyacente

Inflación en México se desacelera a 3.69% en diciembre del 2025: Inegi

En diciembre de 2025 la inflación general anual se ubicó en 3.69%, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía

La Razón Online

En diciembre del 2025 la inflación general anual se ubicó en 3.69% por ciento, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“En diciembre de 2025, el INPC presentó un nivel de 143.042: aumentó 0.28 por ciento respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 3.69 por ciento”, informó el Instituto en un comunicado.

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles, o que no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.41 % a tasa mensual y de manera anual 4.33 por ciento. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.33 por ciento y los de servicios, 0.48 por ciento.

“A tasa mensual, el índice de precios no subyacente disminuyó 0.16 por ciento. Dentro de este, los precios de los productos agropecuarios descendieron 0.66 por ciento y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno crecieron 0.24 por ciento”, se informó

