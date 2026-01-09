Bono de CFE Fibra E, reconocido con premio internacional por ‘Operación del Año’.

El primer bono en la historia de CFE Fibra E, emitido el pasado 11 de septiembre de 2025 en el mercado internacional, fue distinguido como la mejor operación debut en bonos cuasi-soberanos de la región por Global Banking & Markets, plataforma internacional especializada en materia financiera.

Estos premios se otorgan anualmente desde 2014, y reconocen a las transacciones financieras más innovadoras realizadas por gobiernos, corporativos, instituciones financieras y otras entidades de todo el mundo.

El resultado pone de relieve la capacidad de la CFE y de su filial financiera, CFECapital, para atraer exitosamente inversiones globales al desarrollo de infraestructura eléctrica en México. La emisión se consolidó como un referente regional por su demanda cercana a los 6,400 mdd, casi 10 veces el monto originalmente anunciado; la participación de aproximadamente 240 inversionistas de 32 países; y las condiciones financieras obtenidas, similares a las de CFE a pesar de tratarse de una nueva emisora.

Este reconocimiento también es testamento de la confianza del mercado en la infraestructura eléctrica de México, en el desempeño probado de la CFE operando dicha infraestructura, y en los planes estratégicos para el Sector Eléctrico Nacional (SEN) de la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.

La ceremonia de premiación de los GBM Awards: Latin America & Caribbean 2026 se llevará a cabo el 26 de febrero de 2026, en el marco del evento anual Global Banking & Markets Latin America & Caribbean, que reúne a los principales participantes del sector financiero y de infraestructura de la región.

CFECapital reitera su compromiso con el desarrollo de soluciones financieras sólidas que impulsan la modernización y expansión de la infraestructura eléctrica del país.

