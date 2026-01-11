Estados Unidos retirará sanciones a Venezuela para facilitar ventas de petróleo

El Gobierno de Estados Unidos anunció que prevé retirar parte de las sanciones económicas impuestas a Venezuela, con el objetivo de facilitar la comercialización de su petróleo en los mercados internacionales.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que algunas de las restricciones podrían levantarse en los próximos días, como parte de una estrategia para reactivar la producción petrolera venezolana y permitir que los ingresos generados por la venta de crudo regresen al país.

El secretario del Tesoro Scott Bessent junto al presidente Donald Trump y Howard Lutnick. ı Foto: Reuters

De acuerdo con el funcionario, una parte importante del petróleo venezolano permanece almacenada en buques debido a las sanciones, por lo que el ajuste a estas medidas permitiría liberar esos cargamentos y normalizar las exportaciones.

Bessent adelantó además que sostendrá reuniones con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, con el fin de explorar la posibilidad de reactivar vínculos financieros con Venezuela, país que no ha sido evaluado formalmente por el FMI desde hace más de 20 años.

En la fotografía, venezolanos se movilizan en Caracas contra la captura de Nicolás Maduro. ı Foto: Telegram, PartidoPSUV

Como parte de este proceso, se analiza la eventual liberación de alrededor de 5 mil millones de dólares en activos venezolanos actualmente bloqueados, recursos que podrían destinarse a la recuperación económica y al financiamiento de servicios básicos.

