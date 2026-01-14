Trump impone arancel del 25% a importaciones de algunos chips y semiconductores

Chips semiconductores en una placa de circuito de una computadora, en una fotografía ilustrativa.

Donald Trump impuso este miércoles un arancel del 25 por ciento a ciertos chips de computación avanzada, como el H200 de Nvidia y el MI325X de AMD, al argumentar riesgos a la seguridad de Estados Unidos.

De acuerdo con la proclamación publicada por Casa Blanca, el arancel entrará en vigor a primera hora del 15 de enero, aunque no aplicará a productos importados para la cadena de suministro de tecnología estadounidense y para el fortalecimiento de la capacidad de fabricación nacional de derivados de semiconductores.

Trump también podría imponer aranceles “significativos” a las importaciones de semiconductores, equipos de fabricación de semiconductores y sus productos derivados “para incentivar la fabricación nacional”, según el documento.

cehr