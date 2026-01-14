De computación avanzada

Trump impone arancel del 25% a importaciones de algunos chips y semiconductores

Trump argumenta riesgos a la seguridad de Estados Unidos por al importación de semiconductores, según un documento publicado por la Casa Blanca

Chips semiconductores en una placa de circuito de una computadora, en una fotografía ilustrativa.
Foto: Reuters
Chips semiconductores en una placa de circuito de una computadora, en una fotografía ilustrativa. Foto: Reuters
Por:
La Razón / Reuters

Donald Trump impuso este miércoles un arancel del 25 por ciento a ciertos chips de computación avanzada, como el H200 de Nvidia y el MI325X de AMD, al argumentar riesgos a la seguridad de Estados Unidos.

De acuerdo con la proclamación publicada por Casa Blanca, el arancel entrará en vigor a primera hora del 15 de enero, aunque no aplicará a productos importados para la cadena de suministro de tecnología estadounidense y para el fortalecimiento de la capacidad de fabricación nacional de derivados de semiconductores.

Trump también podría imponer aranceles “significativos” a las importaciones de semiconductores, equipos de fabricación de semiconductores y sus productos derivados “para incentivar la fabricación nacional”, según el documento.

