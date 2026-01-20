Aumenta 155% demanda de alquiler por Mundial de Fútbol: AMPI

A seis meses de que inicie el Mundial de Fútbol 2026 y del cual el país participará con tres sedes: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, ya se observa un incremento de la demanda de alquiler o arrendamiento de 155 por ciento, principalmente en la capital del país, y se espera que el costo se incremente entre 15 por ciento y 20 por ciento debido a la oferta y la demanda, señaló la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

“Hemos visto reflejado un alto movimiento en el tema de arrendamiento y alquiler, obviamente, para cubrir la alta demanda. Esto, lógicamente, se está centralizando mucho en la Ciudad de México. Sí ha habido un incremento de cerca del 155 por ciento en la demanda. Ya se está previendo porque sabemos que esto va a suceder en junio y julio”, indicó Jenny Althair Rivas Padilla, presidenta nacional de la AMPI.

La representante de los desarrolladores inmobiliarios sostuvo que el aumento en el costo del arrendamiento es parte de “un fenómeno natural” y que es parte de la ley de oferta y la demanda.

El anuncio de un departamento en renta ı Foto: Redes sociales

Por su parte, Enrique de Jesús Trava Griffin, vicepresidente de Comunicación de la AMPI, expuso que el incremento de demanda por el mundial no debe originar una toma de decisiones para generar proyectos inmobiliarios, porque el fenómeno es algo pasajero, pero reiteró que por el evento deportivo se habrá “mejores niveles de ocupación en las rentas de mediano plazo, y también en las de corto plazo.

“En los meses previos al mundial va a haber mejores niveles de ocupación en las rentas de mediano plazo; en las semanas previas al evento deportivo, durante e incluso después, creo que las rentas vacacionales de corto plazo y los hoteles van a tener altísimos niveles de ocupación, lo cual, pues para el que tiene vivienda de tipo Airbnb, podría significar muy buena noticia”, añadió.

Optimismo en inversiones

Aunque el 2025 “fue un año complicado para el sector inmobiliario” y se observó una desaceleración a nivel nacional debido a factores externos e internos, la AMPI consideró que en 2026 están “dadas las condiciones” para que sea un periodo de mayor inversión.

El vicepresidente destacó que la llegada a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump y la reconfiguración del comercio mundial con aranceles generó incertidumbre en México sobre las inversiones, pero a su consideración “toda esta narrativa que va en contra de la inversión, muchas veces, no tiene bases sólidas… La inversión es uno de los sectores que se han visto estancados en el país y mucho se debe a esta sensación de incertidumbre, insisto, que se debe a una narrativa más psicológica y negativa que a la realidad”.

Ciudad de México

Trava Griffin consideró que, a pesar de la amenaza de recesión técnica en 2025, ésta no se configuró y que al cierre del año hubo mejores expectativas; además, el recorte a la tasa de interés que realizó el Banco de México (Banxico) y que espera que este año finalice en 6.5 por ciento será un incentivo para los inversionistas.

“En 2026 vienen proyecciones muy buenas porque la tasa de fondeo sí debe de tener un par de bajones más para acomodarse en 6.5 por ciento, lo cual termina de incentivar a los que tienen capitales para sacar ese dinero y ponerlo a circular para invertir, además de una proyección de mayor crecimiento económico este año, estamos ligeramente positivos al respecto”, señaló.

Banco de México (Banxico) Foto›Cuartoscuro

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT