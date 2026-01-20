Rehabilita SICT puente ‘Antonio Dovalí Jaime’ en Veracruz

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), trabaja en la rehabilitación del puente “Antonio Dovalí Jaime”, en Veracruz.

La obra tiene un avance del 79 por ciento de la primera etapa en la que se están reemplazando 6 de los 68 tirantes que componen la estructura.

Éstos serán sustituidos por otros de acero con la más alta resistencia y durabilidad; además, se instala un sistema para la detección de alertas y monitoreo del comportamiento estructural, a fin de garantizar su estabilidad.

El puente Antonio Dovalí Jaime fue inaugurado el 17 de octubre de 1984, durante la celebración del “Día del Caminero” y se convirtió en el primer puente atirantado en construirse en el país hace más de 41 años, por lo que llegó a ser considerado uno de los más importantes del mundo.

Con más de un kilómetro de longitud y un ancho de 18 metros, aloja cuatro carriles de circulación para todo tipo de vehículos, incluidos de carga, y cuenta con banquetas laterales para peatones.

Sobre la base de su estructura principal de 512 metros de largo atraviesa el Río Coatzacoalcos, entre Minatitlán e Ixhuatlán, en Veracruz.

Se construyó a prueba de condiciones ambientales y geográficas adversas: sismos, huracanes, lluvias intensas, medio ambiente marino e industrial y movilidad.

Tras cuatro décadas, la SICT tomó la decisión de renovar sus tirantes por otros aún más resistentes para garantizar la seguridad de los usuarios, para ello, se trabaja por etapas.

La primera será la sustitución de 6 tirantes haciendo uso de los avances de la ingeniería y cuyas labores generarán alrededor de 750 empleos.

El puente “Antonio Dovalí Jaime” cuenta con 14 tramos de diferentes claros; su claro principal mide 288 metros, por lo que los 68 tirantes de acero serán de alto rendimiento para soportar el diseño de la estructura.

Este paso vehicular forma parte del Libramiento Minatitlán-Coatzacoalcos de la autopista Cosoleacaque-Nuevo Teapa, que a su vez comunica con el centro y el sureste del país. La modernización de la obra impulsará la actividad económica y turística de la región.

El tramo registra un Tránsito Diario Promedio Anual (TDPA) de 23 mil 720 vehículos.

De esta manera, la SICT está comprometida en reforzar la infraestructura carretera del país, a fin de garantizar la seguridad de los viajeros y mejorar condiciones de movilidad, en beneficio de la población, la economía y la conectividad.

