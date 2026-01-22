Inflación sube en primera quincena de enero de 2026 a 3.77%

El dato de la inflación se dio a conocer este jueves.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un alza en la primera quincena de enero de 2026, al ubicar a la inflación en México en 3.77 por ciento, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“En la primera quincena de enero de 2026, el INPC registró un nivel de 143.466: aumentó 0.31 por ciento respecto a la quincena anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 3.77 por ciento. En el mismo periodo de 2025, la inflación quincenal fue de 0.20 por ciento y la anual, de 3.69 por ciento”, informó el Instituto.

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles o que no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.43 % a tasa quincenal y de manera anual a 4.47 por ciento.

A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.69 por ciento y los de servicios, 0.19 por ciento.

“A tasa quincenal, el índice de precios no subyacente disminuyó 0.12 por ciento. Dentro de este, los precios de los productos agropecuarios cayeron 0.20 por ciento y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 0.06 por ciento”, se informó.

