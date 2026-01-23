SAT lanza Programa de Regularización Fiscal 2026 con descuentos de hasta 100% en multas y recargos

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso en marcha el Programa de Regularización Fiscal 2026, un esquema que permitirá a personas físicas y empresas reducir o eliminar multas, recargos y gastos de ejecución derivados de adeudos fiscales correspondientes a 2024 y ejercicios anteriores.

Pagar los impuestos siempre será una de las obligaciones más engorrosas y complicadas para todos, pero también una de las más importantes. No pagar impuestos a tiempo, o cargar con adeudos, puede derivar en problemas legales, por lo que es importante cumplir con las obligaciones en tiempo y forma.

Te contamos en qué consiste y cómo acceder a un descuento, así como quiénes pueden aspirar a una reducción del 100 por ciento.

¿Cómo acceder a descuentos de hasta 100% en multas y recargas del SAT?

De acuerdo con el SAT, el programa está dirigido a contribuyentes que en 2024 hayan tenido ingresos de hasta 300 millones de pesos.

El estímulo contempla descuentos de hasta 100 por ciento en multas, recargos y gastos de ejecución. En el caso de créditos fiscales integrados exclusivamente por multas, la reducción puede ser de hasta 90 por ciento del monto total.

El beneficio no incluye la condonación del impuesto principal, sino únicamente de los accesorios generados por el adeudo.

¿Quiénes pueden acceder?

El programa aplica tanto para personas físicas como morales con adeudos fiscales, aduaneros o de comercio exterior del ejercicio fiscal 2024 o anteriores. Sin embargo, quedan excluidos quienes:

Hayan recibido condonaciones en programas generalizados previos

Fueron beneficiarios del estímulo fiscal de 2025

Cuenten con sentencia firme por delitos fiscales

Formen parte de los listados definitivos de los artículos 69-B o 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación

Estos son los tres escenarios para regularizarse

El SAT estableció tres supuestos bajo los cuales los contribuyentes pueden acceder al programa:

Contribuciones omitidas

Aplica para quienes no presentaron declaraciones o dejaron impuestos pendientes. En estos casos, el contribuyente debe presentar la declaración correspondiente y pagar el adeudo en una sola exhibición, a más tardar el 31 de diciembre de 2026.

Contribuyentes en revisión

Aquellos que estén siendo auditados pueden autocorregirse y pagar antes de que se emita la resolución definitiva, también con fecha límite al 31 de diciembre de 2026.

Créditos fiscales firmes

Incluye adeudos ya determinados por el SAT que no hayan sido impugnados, o respecto de los cuales el contribuyente se desista de su defensa legal. La solicitud debe presentarse antes del 31 de octubre de 2026, y el pago puede realizarse hasta en seis parcialidades, siempre que el último pago se efectúe a más tardar el 30 de noviembre de 2026.

Durante el trámite, se suspende el procedimiento administrativo de ejecución sin necesidad de garantizar el interés fiscal.

Sin impacto en ISR

El SAT precisó que los estímulos otorgados no se considerarán ingresos acumulables para efectos del Impuesto sobre la Renta y no darán lugar a devoluciones, deducciones o saldos a favor.

