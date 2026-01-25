CFE mantiene vigilancia permanente por tormenta invernal ‘Fern’

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantiene un monitoreo permanente de la tormenta invernal “Fern”, con el objetivo de anticipar posibles escenarios derivados del aumento en las nevadas y garantizar el suministro de energía eléctrica en el país.

Durante la sesión del Grupo Directivo para la Atención de Emergencias, realizada la mañana del 25 de enero, se evaluaron las condiciones ambientales y diversas variables estratégicas para la operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN), se informó en el comunicado.

En la reunión, encabezada por la directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, se analizaron factores como los precios del gas natural, el estado de su transporte y almacenamiento, la disponibilidad de combustibles alternos —como combustóleo y diésel—, así como el estatus operativo del SIN.

De acuerdo con la información presentada, la demanda eléctrica nacional se ubica en 30,758 megawatts, mientras que el margen de reserva operativa alcanza el 60.08%, lo que representa 18,479 megawatts de capacidad disponible para responder a eventuales aumentos en el consumo o contingencias regionales.

La CFE reiteró su compromiso de trabajar de forma continua para garantizar un suministro eficiente y confiable de energía eléctrica para la población, “en coordinación con las autoridades del sector energético”, se lee en el documento.

Asimismo, la empresa productiva del Estado señaló que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y en coordinación con la Secretaría de Energía, continuará informando oportunamente a la ciudadanía sobre la evolución de la situación.

