Profeco sancionará a Ticketmaster y plataformas de reventa por irregularidades en venta de boletos para BTS

Iván Escalate, titular de Profeco, explica sanciones contra Ticketmaster en la Conferencia del Pueblo.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que sancionará a la plataforma de venta de boletos Ticketmaster por las irregularidades que se denunciaron este fin de semana durante la compra de boletos para los conciertos en mayo de la agrupación surcoreana BTS.

Durante la Conferencia del Pueblo, el titular de la Profeco, Iván Escalante, aseguró que se llevó a cabo una inspección de la venta de boletos con base en las quejas presentadas por usuarios, así como denuncias en redes sociales.

Así, explicó el titular de Profeco, se corroboró que existieron irregularidades en el proceso de adquisición de boletos, por el cual se fijará una multa a Ticketmaster, que podría ascender hasta cuatro millones de pesos.

Escalante Ruiz aseguró que esta multa podría volverse a pagar cada vez que se identifique una falta a la ley por parte de la empresa.

Por lo anterior, el titular de Profeco aseguró que se emitirán lineamientos para regular la venta de boletos a través de ésta y otras plataformas, con el objetivo de evitar irregularidades como las denunciadas este fin de semana.

Particularmente, Iván Escalante aseguró que, de ahora en adelante, las boleteras deberán ofrecer una descripción detallada del lugar en el recinto que se está adquiriendo para cada evento, así como el precio total de cada uno, con impuestos incluidos.

La publicación de estos detalles deberá ser 24 horas antes de la primera fase de venta, para que los usuarios puedan evaluar la compra de estas entradas con total transparencia.

Por otro lado, Iván Escalante aseguró que se regulará a las plataformas de reventa que operan en México, como Stubhub y Viagogo, las cuales recibieron quejas por los altos precios a los que vendieron las entradas.

“Vamos a buscarlas, vamos a notificarlas y vamos a ponerle una multa por abuso a los precios”, dijo Escalante Ruiz en la Conferencia.

El fin de semana, seguidoras y seguidores del grupo BTS denunciaron que la plataforma Ticketmaster no fue transparente con las características y precios de los boletos para los tres conciertos que se ofrecerán en mayo.

Además, acusaron que el proceso para comprar entradas fue opaco, y que pocas personas alcanzaron a adquirir una, después de lo cual se encontraron con miles de boletos en reventa a precios inflados.

