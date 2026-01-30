Economía de México crece 0.7% en 2025

El Inegi reportó que la economía mexicana creció 0.7% en 2025, su menor avance desde la pandemia.

El Producto Interno Bruto (PIB) de México registró un crecimiento de 0.7 por ciento en 2025, de acuerdo con la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral (EOPIBT) publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El resultado representa el desempeño más bajo de la economía mexicana desde 2020, año marcado por el impacto de la pandemia de COVID-19.

Según el reporte del organismo, el avance económico del año pasado se explicó por un comportamiento heterogéneo entre los sectores productivos.

Mientras las actividades primarias mostraron un incremento anual de 3.7 por ciento, las actividades terciarias crecieron 1.4 por ciento, en contraste con una contracción de 1.1 por ciento en las actividades secundarias.

De esta forma, en el cuarto trimestre de 2025, el PIB presentó un aumento de 0.8 por ciento respecto al trimestre inmediato anterior, con cifras ajustadas por estacionalidad. A tasa anual, el crecimiento fue de 1.6 por ciento, informó el Inegi.

En ese periodo, las actividades terciarias y secundarias avanzaron 0.9 por ciento trimestral, mientras que las primarias retrocedieron 2.7 por ciento.

Al respecto, los datos por sector muestran que, en comparación anual, las actividades primarias encabezaron el crecimiento entre octubre y diciembre, con un alza de 6 por ciento, impulsadas por rubros como la agricultura, la ganadería y la pesca.

La industria y las manufacturas mostraron un avance limitado durante 2025, de acuerdo con cifras oficiales. ı Foto: Especial.

En tanto, el sector servicios registró un incremento de 2 por ciento, mientras que la industria y las manufacturas avanzaron apenas 0.3 por ciento, de acuerdo con cifras oficiales.

Por otro lado, el desempeño de 2025 se ubicó por debajo del crecimiento observado en 2024, cuando la economía mexicana avanzó 1.2 por ciento, según datos del propio instituto.

No obstante, el resultado del año pasado superó ligeramente las expectativas del consenso de analistas, que anticipaban una expansión cercana a 0.4 por ciento, de acuerdo con encuestas del banco central.

A propósito de las perspectivas, el PIB observado en 2025 también se colocó dentro del rango previsto por el Gobierno federal, que había estimado un crecimiento de entre 0.5 y 1.5 por ciento.

Para 2026, analistas del sector privado y agencias internacionales anticipan una recuperación moderada, con estimaciones que oscilan entre 1.2 y 1.3 por ciento, en un contexto marcado por la incertidumbre comercial y la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

