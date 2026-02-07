Cae confianza del consumidor 0.6% en enero

Durante enero, la confianza del consumidor cayó 0.6 por ciento en su comparación mensual, resultado de una contracción en todos los componentes que conforman el indicador, y muestra una caída de 2.7 por ciento respecto a enero de 2025, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Confianza del Consumidor (Enco), elaborado en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Banco de México (Banxico).

El Tip: en comparación entre enero de este año y el de 2025, el componente con mayor contracción fue la situación económica del país esperada dentro de 12 meses: -6.5%.

La contracción de 0.6 por ciento en el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) el mes anterior se explica por la caída en los cinco componentes que la Enco toma en cuenta para elaborar este índice: de las personas encuestadas sobre la situación económica en el momento actual de los miembros del hogar comparada con la que tenían hace 12 meses, hubo una disminución de confianza de 0.9 por ciento; sobre la perspectiva económica dentro del hogar en el transcurso del siguiente año, la baja mensual se colocó en 0.7 por ciento.

0.4% subió a tasa anual la confianza de comprar muebles

Para la situación económica del país esperada dentro de los próximos 12 años, respecto a la actual, la confianza disminuyó 0.5 por ciento el mes anterior respecto a diciembre de 2025; y cuestionados sobre la posibilidad, comparada hace un año, de que los integrantes del hogar realicen compras de muebles, lavadora u otros aparatos electrodomésticos, el ICC muestra una baja de 0.4 por ciento.

En cuanto a la caída de 2.7 por ciento del ICC en enero respecto al mismo mes pero de 2025, sucede por una desconfianza de 1.3 por ciento de los miembros del hogar sobre la situación económica actual, en comparación con la que tenían hace 12 meses; sobre las perspectivas financieras de los miembros del hogar hacia el siguiente año, el indicador muestra una baja de 1.5 por ciento.

