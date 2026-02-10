Sector Infraestructura

En fase final obras de ampliación y modernización de la Autopista Pátzcuaro-Uruapan: SICT

Se tiene un avance de 99 por ciento y la meta es la rehabilitación de 47 km con una inversión de mil 792 mdp; forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y beneficiará a 200 mil habitantes

Obra a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Obra a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Foto: Gobierno de México.
Por:
La Razón Online

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México lleva a cabo las obras de modernización y ampliación de la Autopista Pátzcuaro-Uruapan.

Los trabajos forman parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia; cuentan con una inversión de mil 792 millones de pesos, tienen una meta de 47 kilómetros rehabilitados y el avance actual es de 99 por ciento.

Esta obra beneficiará a 200 mil habitantes con un ahorro de tiempo estimado de 25 minutos. Durante su construcción se han generado 5 mil 376 empleos directos e indirectos.

TE RECOMENDAMOS:
Este es el precio del dólar hoy, 10 de febrero.
Así inició el dólar este martes

Este es el precio del dólar HOY martes 10 de febrero de 2026

La ampliación a cuatro carriles, dos por sentido, es parte de la renovación de la Carretera Federal 14D de cuota, Autopista Siglo XXI, Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas.

Ello mejorará la conectividad regional en el corredor turístico y comercial del occidente michoacano, al tiempo que brindará mayor seguridad, principalmente para comunidades que generan actividad productiva.

La autopista cuenta con: ocho entronques, dos puentes, dos Pasos Inferiores de Ferrocarril (PIFCC), un Paso Inferior Vehicular (PIV), dos rampas, un viaducto, una plaza de cobro y 41 cruces.

Forma parte de uno de los ejes del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que anunció la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado 9 de noviembre de 2025 en Palacio Nacional.

Asimismo, la obra se inscribe dentro del Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2025-2030 que desarrolla la SICT para la modernización de autopistas en beneficio de la población y comunidades del país.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

TE RECOMENDAMOS:
Rogelio Rivero, titular de la Unidad de Banca de Desarrollo de la SHCP, ayer.
Desarrollo de infraestructura

Buscan que en obras mixtas pago sea con ticket