Natixis anticipa que tasa quedará en 7.0%

Especialistas de Natixis Investment Managers, firma financiera francesa especializada en análisis económico e inversiones, previeron que la tasa de interés del Banco de México (Banxico) se mantendrá en 7.0 por ciento, de acuerdo con sus proyecciones para este 2026.

La firma líder descarta un aumento en la tasa de interés con un “0.0 por ciento de probabilidad”, aunque también menciona dos factores para que la inflación suba: el precio del petróleo (si hay un repunte en los precios internacionales) y el peso mexicano (si continúa aumentando), sin embargo, el Banxico puede tolerar un aumento en la inflación sin consecuencias negativas sobre el ciclo económico con la productividad.

“La productividad es una cosa esencial, porque cuando hay productividad, es decir, que puedes aumentar los salarios, puedes soportar los márgenes”, comentó Mabrouk Chetouane, director de estrategia global de mercado de Natixis IM.

7.0 por ciento es la tasa de interés referencial del Banxico, actual

En cuanto al análisis sobre el panorama económico global, los expertos señalan que no se espera un repunte inflacionario en EU, “para la Reserva Federal (Fed) la predicción se mantiene en la tasa de interés”, mientras que para el Banxico no se esperan más bajas en el mercado para este año.

No obstante, los especialistas advirtieron que para confirmar este escenario será necesario esperar a la segunda mitad del año, cuando se tenga mayor claridad sobre el comportamiento de los precios y la política monetaria, mientras que las proyecciones del banco central apuntan a que la inflación podría desacelerarse hasta 3.0 por ciento (bajando de forma gradual si hay más inversiones) hacia finales de 2027.

De igual forma, Chetouane mencionó que los tipos de interés a largo plazo no van a bajar en Europa y EU, por lo que “no tenemos que esperar más bajadas de este tipo de interés de los bancos centrales”.

Cabe mencionar que Natixi IM también señaló que los aranceles no representan un repunte inflacionario en Estados Unidos ni en México, ya que los gravámenes aplicados son menores a los anunciados por el gobierno estadounidense y no representan un riesgo relevante para la economía nacional.