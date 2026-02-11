Actividad industrial se contrae en 14 entidades; cae 0.3% a nivel nacional

En el décimo mes del año pasado, la actividad industrial registró un retroceso a tasa anual de 0.3 por ciento, debido a que 14 de los 32 estados del país sufrieron contracciones, principalmente en entidades como Campeche, Aguascalientes, Coahuila, entre otros; en tanto que estados como Nayarit, Hidalgo, Sinaloa, Tabasco y Baja California Sur, registraron los principales avances.

De acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la comparación mensual los estados que más cayeron fueron Aguascalientes, con un retroceso de 7.5 por ciento, Veracruz 5.0 por ciento y Tlaxcala.

EL DATO: EL INDICADOR MENSUAL de la Actividad Industrial por Entidad Federativa brinda datos que permiten seguir el comportamiento de las actividades secundarias en los estados.

En tanto, los estados que en octubre del 2025 más repuntaron en comparación con el mes inmediato anterior, fueron Oaxaca, que registró un repunte importante de 36.6 por ciento; Colima, con 11.6 por ciento; Nayarit, con 10.2 por ciento, entre otros.

En el caso de la minería, ésta también registró un retroceso de 0.68 por ciento en octubre del 2025, respecto al mismo mes del año antepasado, siendo estados como Quintana Roo, Jalisco, Guerrero y Tamaulipas, los que más descendieron en el periodo de referencia.

En contraste y a tasa anual, las entidades que mayores avances observaron en la industria minera fueron Chiapas, con una alza de 21.5 por ciento; Estado de México, con 17 por ciento; Sinaloa, con 12.6 por ciento y Veracruz, con 12.2 por ciento.

La información que reveló el Inegi, también contempla la industria de Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final, y en la que retrocedieron 16 entidades del país.

36.6 Por ciento creció Oaxaca en el indicador general; es el más alto

Esta contracción fue liderada por Nuevo León, que retrocedió 13.2 por ciento a tasa real anual, seguida por Veracruz, que descendió 11.3 por ciento; Chihuahua, con una baja de 7.2 por ciento; Sonora, con una contracción de 7.3 por ciento, Tabasco, con una disminución de 6.2 por ciento.

Contrario a estas cifras, las otras 16 demarcaciones registraron importantes variaciones anuales, por ejemplo, Nayarit fue el estado del país que registró el crecimiento anual más grande, al repuntar 156.9 por ciento; seguido de Puebla, que incrementó 35.6 por ciento y Querétaro con 26.8 por ciento.

Estos aumentos en este indicador generaron que la tasa de crecimiento de manera general registrara un incremento de 1.9 por ciento anual.

En el sector de la construcción, 10 entidades concentraron las mayores caídas de esta industria, con Campeche liderando los retrocesos. En el mes de referencia, el sector cayó 52.7 por ciento; seguido de Quinta Roo; Oaxaca con una caída de 19.9 por ciento; Sonora, con una disminución de 18.4 por ciento y Tlaxcala, con una baja de 21 por ciento.

Del otro lado, los estados de la República Mexicana que más crecimientos generaron fueron Baja California Sur, con una subida de 38.3 por ciento; seguido de Jalisco, con 27.8 por ciento; Sinaloa con un repunte de 24.1 por ciento; Colima, con un incremento de 23 por ciento y Guerrero, con un aumento de 21 por ciento.

Por último, en el sector manufacturero se registró una contracción en 20 estados; mientras que en los 12 estados restantes donde hubo variaciones positivas, éstas estuvieron por arriba del 50 por ciento.

Así, Campeche lideró las contracciones con una caída de 15.1 por ciento, seguido de una baja de Veracruz, con una disminución de 12.7 por ciento; Coahuila con una caída de 7.8 por ciento; y Zacatecas, Nuevo León y Guerrero, con una disminución de 5.1 por ciento, cada una.

En contraste, Tabasco registró el crecimiento más significativo con salto anual de 89.6 por ciento, seguido de Oaxaca, con un aumento de 70 por ciento y Quintana Roo, con un repunte de 18.4 por ciento.

No obstante, incluso con que los estados que más crecieron en el periodo de referencia, lo hicieron en su mayoría a una tasa de doble dígito, esto no fue suficiente para que el indicador general registrara un retroceso de 1.2 por ciento a tasa real anual, siendo la industria manufacturera la que tuvo la mayor caída de los cuatro componentes.

Posteriormente, la minería tuvo una baja de 0.7 por ciento; y las grandes ganadoras fueron la Generación y transmisión de energía eléctrica, con un repunte de 1.9 por ciento y la construcción fue la que tuvo la tasa de crecimiento más importante con un incremento de 2.6 por ciento.