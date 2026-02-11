ANPACT enfatiza la urgencia de acciones estratégicas para revitalizar la industria de vehículos pesados en México

En un inicio de 2026 complicado para la industria automotriz de vehículos pesados en México, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) destacó la necesidad urgente de implementar medidas estratégicas para enfrentar la caída sostenida en las ventas, producción y exportación de unidades durante 2025. La situación actual coloca a la industria en un punto crucial, donde la recuperación depende de un trabajo conjunto entre el sector privado y el Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Alejandro Osorio Carranza, director de Asuntos Públicos de ANPACT, detalló que, en enero de 2026, las ventas al mayoreo de vehículos pesados cayeron un 35.7%, pasando de 2,608 unidades en enero de 2025 a solo 1,676 unidades en el primer mes de este año. Esta caída responde a un debilitamiento en la demanda de vehículos pesados, los cuales son cruciales para el transporte de mercancías y bienes en el país. Las empresas transportistas, sumadas a la baja en pedidos de otros sectores, están generando un freno a la compra de unidades nuevas, lo que agrava la situación.

Asimismo, los resultados de la industria mostraron que la producción y exportación de vehículos pesados también sufrió una fuerte caída. En enero de 2026, se produjeron solo 6,793 unidades, lo que representa una disminución del 51.9% con respecto al mismo mes de 2025. En cuanto a las exportaciones, se registró una baja del 53.8%, con solo 5,076 unidades exportadas. Estos números reflejan que la industria aún no ha logrado recuperar los niveles alcanzados en ciclos pasados.

Ante esta situación, Osorio subrayó la necesidad de tomar acciones concretas y estratégicas para asegurar la competitividad del sector. Un tema clave es la renovación de la flota de vehículos pesados, que actualmente tiene una antigüedad promedio de 19 años. Esta obsolescencia de la flota no solo impacta negativamente en la seguridad vial, sino también en el medio ambiente, ya que las unidades antiguas son responsables de una mayor emisión de contaminantes. “La renovación de la flota es fundamental para mejorar la seguridad y la competitividad del sector, y para evitar que sigamos enfrentando los efectos negativos de tener una flota obsoleta”, resaltó Osorio.

Además, Osorio destacó la urgencia de contener la importación de vehículos pesados usados provenientes de Estados Unidos. Estos vehículos no solo afectan el empleo en el sector, sino que tampoco cumplen con los estándares ambientales ni con las condiciones físico-mecánicas requeridas. “La importación de vehículos usados está distorsionando el mercado y perjudicando a las empresas del sector, por lo que es necesario tomar medidas para frenar esta práctica”, puntualizó.

La ANPACT también resaltó la importancia de avanzar en la transición hacia tecnologías más limpias. En este sentido, el sector está comprometido con la reducción de emisiones y la mejora de la calidad del aire. Osorio señaló que para lograr una transición exitosa es fundamental contar con la infraestructura adecuada, como el Diésel Ultra Bajo Azufre (DUBA), que es esencial para las tecnologías limpias que ya producen los miembros de la ANPACT. “La infraestructura energética debe acompañar el desarrollo de tecnologías limpias para que la transición sea viable”, afirmó.

El presidente de ANPACT, Rogelio Arzate, también destacó que la industria está comprometida con la creación de empleos y el desarrollo económico del país. Sin embargo, subrayó que la contracción del mercado interno ha tenido un impacto significativo en el empleo, ya que se estima que alrededor del 20% de la plantilla laboral de varias empresas asociadas a ANPACT ha sido reducida. “El impacto en el empleo es un tema preocupante, y desde ANPACT trabajaremos para revertir esta tendencia”, comentó Arzate.

El sector también respalda los esfuerzos del Gobierno Federal para promover la inversión y fortalecer el crecimiento económico en México. En la reciente Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se mostró la disposición del Gobierno para colaborar con el sector privado en la construcción de un futuro más próspero para el país. “La colaboración con el gobierno es clave para asegurar un entorno propicio para la inversión y el crecimiento de la industria”, dijo Arzate.

Finalmente, la ANPACT destacó su participación en el Foro Latinoamericano de Autoridades de Movilidad, organizado por AMAM, que se llevará a cabo en febrero de 2026 en Quintana Roo. Este foro será crucial para fortalecer las políticas públicas en materia de movilidad y transporte, y para promover un entorno regulatorio que favorezca el desarrollo de un sector más seguro, eficiente y sostenible. “El foro será una oportunidad clave para compartir experiencias y fortalecer la cooperación entre las autoridades y el sector privado”, concluyó Arzate.

