México y Canadá alistan plan de acción sobre minerales, inversiones y seguridad: Ebrard.

Tras una reunión con Dominic LeBlanc, ministro de Comercio Internacional de Canadá, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que ambos países preparan un plan de acción sobre minerales, inversiones y seguridad.

“Es presentar hacia el segundo semestre del año el plan de acción entre México y Canadá para lo que serán los próximos años, ya a partir de este diálogo y ahí tenemos varios temas que tienen que ver con lo que ya lo mencionamos ahorita minerales, inversiones en puertos, infraestructura, seguridad de las cadenas de suministro, cómo vamos a aumentar las oportunidades para los jóvenes de ambos países y muchos otros temas que iremos presentando para que esté listo este año”, indicó el funcionario.

Marcelo Ebrard aseguró que Canadá tiene gran experiencia en el procesamiento de minerales, un campo en el que México busca comenzar a aprovechar el conocimiento de los procesos de refinación.

“Lo segundo que tenemos que ver son los procesos de refinación de minerales, en donde ellos sí tienen una ventaja muy grande y México ya no quiere seguir nada más produciendo minerales queremos procesar los minerales también”, señaló el secretario de Economía.

Más de 400 empresas participan en el encuentro entre empresas canadienses y mexicanas que inició esta mañana . Crecer y diversificar nuestro comercio es la meta . pic.twitter.com/G6BauvyIxw — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 16, 2026

Por su parte, Dominic LeBlanc afirmó que Canadá y México tienen “una de las relaciones de comercio e inversión más sólidas del mundo”.

“Gracias al T-MEC y a su predecesor, el TLCAN, México y Canadá se han convertido en socios fundamentales dentro de la economía norteamericana integrada. Con esto en mente, la revisión conjunta del T-MEC este año es una oportunidad no sólo para reafirmar el éxito del acuerdo, sino para construir sobre las bases de una ventaja norteamericana verdaderamente competitiva, preparándonos para los momentos difíciles que vendrán en el Siglo XXI”, dijo en el marco del inicio de los trabajos de la Misión Comercial de Canadá a México.

Añadió que sí se quiere que la inversión y las empresas crezcan es necesario que el gobierno ponga atención y trabaje en la seguridad. Además, dijo que ya se firmó un acuerdo entre ambos países para compartir información entre sus agencias de seguridad.

“Por ejemplo, la Real Policía Montada de Canadá, nuestra policía federal, tiene planes este año de duplicar el número de oficiales que trabajan en la embajada para fortalecer esas alianzas con las autoridades mexicanas y colaborar en operaciones conjuntas. Si queremos que la inversión y los empresarios sigan creciendo, necesitan ver que el gobierno está trabajando en prioridades como éstas”, refirió.

Bienvenida e inicio de trabajos de la Misión Comercial de Canadá a México. Pasarán cosas buenas entre nuestros dos países. pic.twitter.com/c3xfk9zuJA — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 16, 2026

