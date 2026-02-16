Profeco da plazo a Ticketmaster para presentar alegatos contra multa por irregularidades en BTS

Iván Escalante informa avances sobre multa a Ticketmaster por presuntas irregularidades en venta de boletos para BTS.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que la boletera Ticketmaster ya respondió la notificación sobre la multa que se le impuso por presuntas irregularidades en la venta de boletos para los conciertos del grupo surcoreano BTS que ocurrirán en mayo, y aseguró que le dio un plazo a la empresa para presentar alegatos.

Durante la Conferencia del Pueblo, el titular de la Profeco, Iván Escalante, informó los avances en la atención a las quejas que miles de usuarios presentaron contra la boletera por supuesta falta de transparencia en la venta de los boletos para este evento.

Al respecto, Escalante Ruiz informó que Ticketmaster ya fue notificada de la multa a la que fue acreedora por este caso, y aseguró que le dio un plazo para presentar alegatos, el cual termina el martes.

Después de ese día, explicó, la Profeco contará con 15 días hábiles para resolver si se ajustará el monto de la multa, la cual, hasta el momento, asciende a más de cinco millones de pesos.

En el mismo sentido, Iván Escalante informó que ya se comunicó con las plataformas internacionales de reventa StubHub y Viagogo , para también notificarles el exhorto a ajustarse a la normativa vigente en nuestro país con el objetivo de evitar prácticas desleales.

En el caso de la boletera Helloticket, informó que ésta cuenta con representación en México, por lo que esta semana se notificará físicamente para iniciar el Procedimiento por Infracción a la Ley.

Adelanta lineamientos para venta de boletos

Por otro lado, el titular de la Profeco adelantó algunos de los lineamientos a los que deberán someterse las plataformas de venta de boletos para evitar sanciones, entre las que se encuentran:

Informar de manera clara, con al menos 24 horas de anticipación: lugar, fecha, horarios y cartelera completa del evento; mapa o plano, monto total a pagar y vías de devolución

Informar, con al menos 24 horas previas al inicio del evento, si se presenta alguna modificación a las condiciones o características

No aplicar una preselección de servicios complementarios: cualquier servicio adicional deberá ser opcional

No incrementar el precio previamente anunciado al momento de realizar la compra

Los conciertos de BTS en México ocurrirán los días 7, 9 y 10 de mayo de este año. Usuarios en redes sociales denunciaron irregularidades en el proceso de venta de boletos, como precios imprecisos o rápido agotamiento de las localidades, solo para ver las mismas entradas en plataformas de reventa minutos después con precios inflados.

