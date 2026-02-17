Cae 2.6% empleos en sector manufacturero

La industria manufacturera en México registró una caída de 2.6 por ciento a tasa anual del personal ocupado y acumuló 34 meses consecutivos con contracciones; analistas señalaron que con las cifras hasta diciembre, en 2025, se tuvo una caída de 1.98 por ciento respecto al año inmediato anterior, y que los aranceles impuestos por Donald Trump, así como el incremento de los costos laborales y un menor gasto empresarial, fueron causantes de la reducción de personal.

“En 2025 se registró una caída en el personal ocupado de 1.98 por ciento respecto al 2024, siendo el tercer año consecutivo de contracción y la mayor caída desde el 2020. Esto sugiere que los aranceles impuestos por Estados Unidos no son el único factor por el que el personal cayó en el año. El incremento de los costos laborales y la cautela en el gasto de las empresas ante el deterioro de las expectativas económicas también han propiciado esta disminución”, indicó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

El Dato: las industrias con mayores contracciones de puestos de trabajo manufacturero son la de equipo de transporte, con 6.6%, y de productos textiles, con 5.7%.

De acuerdo con la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), que brinda información sobre indicadores económicos como el empleo, producción y la productividad en 206 clases de actividad económica que pertenecen al sector, el personal ocupado en el sector manufacturero no presentó variación a tasa mensual en el último mes de 2025.

La caída en la comparación anual tuvo relación por el tipo de contratación: el personal se divide en dependientes de la razón social y no dependientes, es decir aquellos que tienen un vínculo laboral directo y los que no.

Los dependientes de la razón social incluyen obreros y técnicos en producción que, aunque tuvieron un leve crecimiento de 0.1 por ciento a tasa mensual en el mes de referencia, mostraron una reducción de 2.9 por ciento anual, con una desplome constante desde enero de 2024, alrededor de 24 meses con pérdidas.

1.98 por ciento bajó el personal ocupado durante 2025

Respecto a los empleados administrativos, contables y de dirección también se reflejó una reducción de 0.3 por ciento en la comparación mensual y a tasa anual de 1.7 por ciento, baja que se mantiene desde el segundo mes de 2025.

Sobre las personas trabajadoras que no tienen un vínculo laboral directo, a tasa mensual disminuyeron 0.8 por ciento; no obstante, respecto a diciembre del año antepasado, se registró un desplome de 13.6 por ciento, la segunda caída más alta de 2025.

Con cifras originales, las industrias con más reducciones de puestos de trabajo en el sector manufacturero a tasa anual: en primer lugar la fabricación de equipo de transporte con 6.6 por ciento; seguido de la fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir con 5.7 por ciento; la fabricación de maquinaria y equipo con 5.2 por ciento y las industrias metálicas básicas con 4.7 por ciento.

Asimismo, las horas que trabajó el personal total también se vieron reducidas en un 0.1 por ciento a tasa mensual y en 2.2 por ciento a tasa anual, lo que significó alrededor de 30 meses consecutivos con pérdidas anuales, indicó Siller Pagaza.

Sector manufactero ı Foto: Especial