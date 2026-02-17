Construcción de la Glorieta de las Mujeres Libres en BCS registra avance de más del 70%

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informa que la modernización de la Glorieta de las Mujeres Libres ubicada en Los Cabos, Baja California Sur, registra un avance superior al 70 por ciento.

Se prevé que este Paso Inferior Vehicular (PIV) de 1.5 km de longitud esté concluido a mediados de este año, toda vez que los trabajos están por encima de lo programado.

Una vez concluido, además de resolver la demanda de tráfico vehicular y peatonal, disminuirá hasta en 25 minutos los tiempos de traslado, lo que beneficiará a 351 mil habitantes de la región, así como a 2.6 millones de turistas que anualmente visitan Los Cabos.

Las obras han generado 2 mil 100 empleos y en la actualidad se trabaja en nueve frentes con el apoyo de 102 trabajadores y 18 máquinas.

Este proyecto de infraestructura vial conectará con puntos estratégicos como el Aeropuerto Internacional de Los Cabos; la zona hotelera de San José del Cabo; la carretera de cuota MEX-001D, así como la Transpeninsular Benito Juárez en el tramo Cabo San Lucas-Santa Anita.

Ello mejorará la movilidad urbana, incrementará la seguridad y optimizará el flujo vehicular.

La Glorieta se ubica en el km 30+300 de la carretera Cabo San Lucas-La Paz; se invierten 700 millones de pesos en su construcción, de los cuales 320 millones de pesos se canalizaron en 2025 y 380 millones de pesos se ejercerán este año.

El diseño de ingeniería de esta obra tomó en cuenta los volúmenes de cruce vehicular que se registran diariamente; tendrá un entronque a desnivel, una glorieta semaforizada, un puente, andadores, banquetas peatonales, ciclovía, alumbrado público y señalamientos.

Asimismo, se contempla la recuperación de 24 mil metros cuadrados de áreas verdes, en beneficio del entorno urbano y ambiental.

Este proyecto responde a una necesidad urgente de infraestructura vial moderna, segura y eficiente en uno de los puntos con mayor carga vehicular de Baja California Sur.

Para ello, la SICT a través del Instituto Mexicano del Transporte (IMT), realizó una proyección de los aforos de la Glorieta, y se determinó un periodo a 30 años para un nivel de servicio “B”, donde los tiempos de espera con las nuevas obras serán mínimos.

Con estas acciones, el Gobierno de México implementa esquemas con una visión integral, mayor eficiencia en la movilidad urbana, sostenibilidad y recuperación del entorno natural.

