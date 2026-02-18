CFE blinda suministro eléctrico con tecnología de vanguardia STATCOM.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) puso en operación dos compensadores con tecnología de vanguardia, que sirven para regular los niveles de tensión requeridos en el Norte, Noroeste y Occidente del país. Al incorporar tecnologías avanzadas, la CFE asegura la calidad del suministro eléctrico y la operación segura del sistema, para acompañar el desarrollo económico regional y nacional.

Este equipo controlará los flujos de voltaje en el Norte, Noroeste y Occidente de México para atender la gran demanda de consumo, así como a las nuevas centrales de generación de energía renovable; esto permitirá que la electricidad producida llegue de manera eficiente a los hogares y empresas.

Los dos compensadores síncronos estáticos (STATCOM, siglas de Static Synchronous Compensator), permiten adecuar los niveles de tensión para el suministro de los corredores de energía eléctrica en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit. Entraron en servicio el 12 de febrero de 2026: uno en la Subestación Seri y otro en la Subestación Mazatlán Dos, las cuales pertenecen a la Gerencia Regional de Transmisión Noroeste de la CFE.

El proyecto formó parte del programa "Solución de Congestión de Enlaces de Transmisión" que busca evitar la congestión de la Red de Transmisión. Contó con una inversión de más de 81.9 millones de dólares (mmdd) y un periodo de ejecución de 633 días naturales (que iniciaron el 22 de mayo de 2024).

Las regiones atendidas por esta infraestructura presentan un perfil de carga agrícola y de servicios, así como importantes polos industriales. La incorporación de los STATCOM permitirá responder de manera dinámica a las variaciones propias de estos tipos de carga eléctrica, reduciendo riesgos asociados a fluctuaciones de voltaje. Contribuirá a una operación más robusta del sistema eléctrico y beneficiará a más de 9.97 millones de usuarios en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) atraviesa una etapa de transformación productiva, impulsada por nuevas inversiones y la expansión de proyectos industriales y tecnológicos. Para que este crecimiento se traduzca en desarrollo sostenido, es indispensable contar con una regulación de voltaje y mejora en la confiabilidad de la estabilidad de la red eléctrica, lo que asegura el suministro eléctrico suficiente, confiable y continuo en la región.

Bajo el liderazgo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y su Directora General, Emilia Calleja Alor, la Comisión Federal de Electricidad continúa llevando un servicio eléctrico confiable, seguro y de calidad a cada rincón de México.

