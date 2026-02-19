Informan en un comunicado

Comisión de Comercio de EU investiga normas de origen automovilísticas del T-MEC

Comisión de Comercio Internacional de EU inició investigación sobre las normas de origen automovilísticas en virtud del acuerdo comercial entre su país, México y Canadá

Sector automotriz en Norteamérica.
Sector automotriz en Norteamérica.
La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos inició una investigación sobre las normas de origen automovilísticas en virtud del acuerdo comercial entre su país, México y Canadá, el T-MEC, informó en un comunicado.

La investigación examinará “el impacto en la economía estadounidense, el efecto en la competitividad de Estados Unidos y la relevancia, teniendo en cuenta los recientes cambios tecnológicos”, puntualizó el documento.

