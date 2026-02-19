UIF bloquea cuentas de 7 personas vinculadas a red de fraude del CJNG de tiempos compartidos

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que se bloquearon las cuentas de siete personas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), esto luego de trabajos en conjunto con el gobierno estadounidense.

En total, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó a 24 sujetos, cinco personas físicas y 19 personas morales, por su presunta participación en el fraude realizado bajo el esquema de “tiempos compartidos”, y por vínculos con la banda criminal.

“De manera complementaria, la SHCP, a través de la UIF, incorporó en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a siete sujetos adicionales: seis personas físicas y una persona moral, vinculadas al núcleo operativo, familiar y corporativo identificado durante la investigación”, indicó la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora.

La información de la OFAC mostró que esta acción se dirige a Kovay Gardens, el cual es un complejo turístico mexicano de tiempo compartido. Las personas involucradas tienen su sede o están cerca de Puerto Vallarta, punto donde opera el CJNG, uno de los cárteles criminales más grandes y violentos de México.

“El CJNG es un cártel terrorista brutalmente violento que continúa diversificando sus fuentes de ingresos ilícitos más allá del narcotráfico, incluso a través del fraude de tiempo compartido y el robo de combustible. Estas actividades generan ganancias significativas para la organización a expensas de las víctimas ciudadanas estadounidenses. El fraude de tiempo compartido a menudo se dirige a estadounidenses mayores vulnerables y puede defraudar a las víctimas de los ahorros de toda su vida”, señaló la OFAC.

En este sentido, Scott Bessent, secretario del Tesoro, aseguró que los cárteles de droga, tales como el CJNG, “victimizan constantemente” a los estadounidenses. En particular, el fraude de tiempo compartido, indicó, ha afectado a estadounidenses por décadas.

