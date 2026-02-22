Coppel anuncia cierre de tiendas en Jalisco desde este 23 de febrero y hasta nuevo aviso

Coppel, cadena de tiendas departamentales, cerrará sus sucursales en Jalisco este lunes 23 de febrero y hasta nuevo aviso con la intención de que colaboradores, clientes y comunidades se mantengan seguros tras los hechos de violencia registrados en la entidad .

“Nuestra prioridad es la seguridad de nuestros colaboradores, clientes y comunidades, daremos seguimiento puntual a la evolución del contexto local para reanudar operaciones en cuanto existan las condiciones adecuadas”, informó la cadena a través de su cuenta de la red social X.

Asimismo, exhortó a las personas usuarias a realizar sus operaciones de forma segura en los canales digitales y agradeció la comprensión por la medida anunciada .

Mensaje a nuestros clientes de Jalisco: pic.twitter.com/JN4zfrDdQZ — Coppel (@Coppel) February 23, 2026

Santander cierra sucursales en Colima, Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Nayarit

Santander México anunció que, tras los hechos de violencia ocurridos en Jalisco, todas las sucursales bancarias se mantendrán cerradas mañana; mientras que, sólo algunas de Colima, Guanajuato, Michoacán y Nayarit no abrirán este lunes 23 de febrero.

La institución bancaria informó a las personas usuarias y cuentahabientes que las operaciones se mantendrán a través de la banca en línea y de la aplicación para dispositivos móviles, “que están totalmente funcionales” y en donde se pueden realizar las operaciones necesarias.

Asimismo, destacó que se puede hacer uso de cajeros automáticos y a través de su Contact Center, y exhortó a informarse en sus canales oficiales. “Nuestra prioridad es tu seguridad y la de nuestros colaboradores”, indicó a través de la red social X.

Te pedimos informarte sobre nuestros servicios solo en nuestros canales oficiales. pic.twitter.com/Al9BHQQkmw — Santander México (@SantanderMx) February 23, 2026

