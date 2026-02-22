SAT suspende actividades en oficinas y módulos en Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que varias oficinas y Módulos de Servicios Tributarios (MST) suspenderán actividades el lunes 23 de febrero en los estados de Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima, tras los recientes bloqueos en carreteras y hechos violentos derivados de una operación federal realizada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

El SAT compartió, a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el listado de oficinas y MST que no tendrán actividades luego de que la Defensa informó una operación que derivó en la muerte de Rubén “N”, alias “El Mencho”, en Tapalpa, Jalisco.

En el estado de Jalisco no operarán la Oficina Desconcentrada Jalisco 1 (Guadalajara), la Oficina Desconcentrada Jalisco 2 (Guadalajara Sur), la Oficina Desconcentrada Jalisco 3 (Zapopan), MST en Puerto Vallarta, MST Ocotlán, MST Autlán de Navarro, MST Ciudad Guzmán, MST Tepatitlán y MST Lagos de Moreno.

Para el caso del estado de Michoacán la Oficina Desconcentrada Michoacán 1 (Morelia), MST Apatzingán, MST La Piedad, MST Lázaro Cárdenas, MST Pátzcuaro, MST Sahuayo, MST Uruapan, MST Zamora y MST Zitácuaro, no brindarán servicio.

De igual forma en Nayarit se suspenden actividades en la Oficina Desconcentrada Nayarit 1 (Tepic) y en Colima el MST Manzanillo tampoco brindará atención.

Asimismo, las citas que los contribuyentes tengan confirmadas para trámites presenciales se van a reprogramar en cuanto la atención se reanude, por lo que el SAT solicitó a la población de dichos estados a mantenerse informados a través de los medios oficiales ante cualquier aviso verificado.

Es por ello que puso a disposición los medios verificados en los que los ciudadanos pueden contactar e informarse sobre cualquier actualización de reanudación de las oficinas y módulos.

Muere “El Mencho” tras operativo en Jalisco

Por la mañana, el Ejército Mexicano realizó una operación, la cual derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho, y quién fue señalado como el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La muerte del líder criminal provocó distintos hechos de violencia en al menos 11 estados del país, que obligaron a las autoridades a suspender las clases presenciales en al menos 5 estados de la República Mexicana.

Hasta el momento, se ha informado que el operativo dejo al menos 7 delincuentes muertos, así como 3 militares heridos.

De acuerdo con la Defensa, “El Mencho” falleció durante un traslado de urgencia la Ciudad de México, después de las heridas provocadas por el enfrentamiento en el municipio de Tapalpa, en Jalisco.

