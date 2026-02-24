El Gobierno de Estados Unidos está trabajando para elevar tasa arancelaria al 15%

El presidente de EU, Donald Trump, durante el anuncio de sus aranceles recíprocos, el 2 de abril de 2025.

El Gobierno de Estados Unidos está trabajando para aumentar la tasa del nuevo arancel global temporal del presidente Donald Trump del 10 por ciento publicado por la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, al 15 por ciento, informó el martes un funcionario de la Casa Blanca.

El funcionario dijo que Trump “no ha cambiado de opinión” sobre su deseo de aplicar un arancel del 15 por ciento que había anunciado el sábado tras emitir el viernes una orden formal para aplicar uno del 10 por ciento que tendrá una vigencia de 150 días.

Los aranceles temporales impuestos en virtud del artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974 están destinados a sustituir a los aranceles globales de emergencia de Trump, que fueron anulados por la Corte Suprema de Estados Unidos el viernes.

El funcionario de la Casa Blanca dijo que no había más detalles sobre el momento en que comenzará el aumento de la tasa arancelaria. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) solo puede recaudar aranceles basándose en la información publicada en decretos presidenciales formales o proclamaciones.

Corte Suprema de EU anula aranceles

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles globales que el presidente Donald Trump ha impuesto a varios socios comerciales y concluyó que el mandatario ha excedido su autoridad constitucional.

En una votación 6-3, el máximo tribunal determinó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 no faculta al presidente para establecer aranceles de manera unilateral.

El fallo fue redactado por el presidente del tribunal, John Roberts, quien sostuvo que el Ejecutivo reclamó una potestad “extraordinaria” para fijar gravámenes sin una autorización clara del Congreso.

