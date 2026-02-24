Gobierno e IP cierran filas por Jalisco; “muy buen momento” en México: SE

Tras el operativo ejecutado por las Fuerzas Armadas de México y que culminó con la muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard, aseguró que el país está en un “muy buen momento” y que sus contrapartes estadounidenses reconocieron la labor del Gobierno federal, mientras que la Iniciativa Privada cerró filas con la Presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que la acciones generan confianza en las instituciones y certidumbre, aunque pidió que se trabaje en la construcción de la paz.

“Estoy desde ayer siguiendo todos los comentarios. Mis colegas en Estados Unidos también me hicieron saber su reconocimiento y felicitación a la Presidenta. Entonces, creo que estamos en un muy buen momento”, indicó Ebrard.

El Dato: La Coparmex señaló que las prioridades nacionales deben ser la seguridad y la inversión y no una reforma electoral como la que se propone desde el Ejecutivo.

El funcionario mencionó que las acciones emprendidas por el gabinete de seguridad demostraron la fortaleza del Estado, que se cumple la ley, se abren “muchas perspectivas a México” en seguridad, económicas y comerciales. Y añadió que es un honor ser parte del Gobierno y sentir orgullo por la mandataria y del Ejército.

José Medina Mora Icaza, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que el operativo que se realizó en Jalisco “no resuelve todo”, y el Gobierno federal debe trabajar para que las personas tengan seguridad, justicia y paz.

5 instituciones bancarias comenzaron a retomar actividades

“Sabemos que éste sólo hecho no resuelve todo y hay mucho que trabajar, como ciudadanos lo que le pedimos a la autoridad es que nos dé las condiciones para que tengamos seguridad, justicia y paz, que podamos circular libremente por todo el país sin ser víctimas de un delito y es precisamente la construcción de la paz, lo que nos parece que, debe ser la prioridad del Gobierno”, destacó.

A su vez, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) sostuvo que las acciones emprendidas por el Gobierno federal refuerzan su confianza en las instituciones, brindan certidumbre para que haya inversiones y favorecen el desarrollo económico y social del país y respaldó el liderazgo de Sheinbaum Pardo y la “acción eficaz” del Ejército Mexicano.

85 bloqueos en 11 estados de la República Mexicana

“En la Concamin cerramos filas con nuestras autoridades, reconociendo que estas acciones representan un decidido impulso en favor del imperio de la ley y la vigencia plena del Estado de derecho… Más allá de los sucesos coyunturales que se han registrado, aquilatamos que estas acciones fortalecen la legalidad, renuevan la confianza en nuestras instituciones, refuerzan la certidumbre para invertir y favorecen el desarrollo económico y social del país”, añadió en un comunicado.

Tras retomarse un video, en la plataforma X, de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el que aseguró, en noviembre pasado, que “regresar a la guerra contra el narco no es opción” porque se actuaría fuera de la ley y sería un “permiso para matar, sin ningún juicio”, el empresario estadounidense Elon Musk señaló que la mandataria mexicana “sólo dice lo que le ordenan sus jefes del cártel”.

“Sólo dice lo que le dicen sus jefes del cártel. Digamos que su castigo por desobediencia es un poco peor que un “plan de mejora del rendimiento…”, indicó.

La reacción del empresario provocó que diversas cuentas mexicanas respondieran a su publicación en defensa de la mandataria mexicana.

Como fue el caso de la senadora por Chihuahua, Andrea Chávez, quien señaló que Musk “estaba alejado de la realidad” y mencionó que la Presidenta Sheinbaum es una persona valiente, “que comanda a las Fuerzas Armadas que el día de ayer abatieron al criminal más peligroso del país. Por eso y mucho más el pueblo mexicano la respalda”.

Gobierno e IP cierran filas por Jalisco; “muy buen momento” en México: SE ı Foto: Especial

Femsa, con más de 200 incidentes en sus tiendas

› Por Cuahutli R. Badillo

Tras los hechos de violencia que se vivieron el domingo en algunas entidades del país, Fomento Económico Mexicano (Femsa) reportó que se registraron más de 200 incidentes en sus tiendas y estaciones, pero que no hubo ningún cliente lesionado y que las afectaciones a sus colaboradores ya se atiende; por su parte, algunos bancos indicaron que algunas sucursales bancarias operarán en la normalidad este martes.

Banamex señaló que reabrirá todas las sucursales bancarias de Jalisco, Michoacán, y de los municipios de Bahía de Banderas y Nuevo Vallarta en Nayarit, y retomarán sus servicios en un horario de 09:00 horas a 16:00 horas.

Femsa, con más de 200 incidentes en sus tiendas ı Foto: Cuartoscuro

El Tip: American Chamber reconoció la firme actuación del Gobierno y dijo que la seguridad es indispensable para la inversión.

Por su parte, BBVA México destacó que abrirá todas las sucursales que ayer se mantuvieron cerradas, a excepción de las ubicadas en Michoacán: Tepalcatepec, Nueva Italia, Buenavista Tomatlán, La Huacana, Jiquilpan, Huetamo y Zinapecuaro.

Santander publicó en sus redes sociales que los bancos de Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Nayarit operarán normalmente a partir de hoy; de igual forma, Bx+ regresará a sus actividades en León, Guanajuato; Puerto Vallarta y Ajijic en Jalisco; asimismo, HSBC restableció sus sucursales de Jalisco, Michoacán y Nayarit, sólo la oficina de El Grullo, Jalisco continuará cerrada.