SAT reprogramará citas en Puerto Vallarta por suspensión de actividades en oficinas

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que las oficinas y Módulos de Servicios Tributarios (MST) mantendrán suspensión de actividades el martes 24 de febrero en Puerto Vallarta, tras los hechos de violencia registrados en Jalisco.

Derivado de los bloqueos en carreteras y acontecimientos violentos ocurridos luego de la operación federal realizada el domingo 22 de febrero por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el SAT compartió con las y los contribuyentes la lista de oficinas y MST que permanecerán cerrados y aquellos que continuarán brindando servicio hasta nuevo aviso.

Las oficinas ubicadas en Puerto Vallarta permanecerán sin actividad, por lo que las citas confirmadas para trámites presenciales serán reprogramadas en cuanto la atención se reanude, de acuerdo con el comunicado difundido por el SAT a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La autoridad fiscal señaló que esta medida busca salvaguardar la integridad de las personas contribuyentes y del personal que labora en dichas instalaciones.

Asimismo, confirmó que las 167 oficinas y MST restantes del país continuarán con su atención de forma regular, por lo que los servicios presenciales en el resto de las entidades no se verán afectados por la situación registrada en Jalisco.

El organismo reiteró que los contribuyentes pueden realizar diversos trámites y consultas mediante el portal oficial del SAT, lo que permite dar continuidad a obligaciones fiscales sin necesidad de acudir de manera presencial a las oficinas.

Por lo tanto, solicitó a la población de Puerto Vallarta mantenerse informada a través de los canales oficiales para conocer cualquier actualización relacionada con la reanudación de actividades en las oficinas y módulos, así como nuevas fechas para la atención de citas reprogramadas .

Para recibir asesoría ante cualquier aclaración o duda, es posible comunicarse a MarcaSAT al número 55 627 22 728, o bien, al Chat uno a uno en chat.sat.gob.mx.

