SICT firma convenio con gobierno de Sonora para creación de Senderos Seguros.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y el gobierno del estado de Sonora, firmaron un convenio para la creación de Senderos Seguros, Camina Libre Camina Segura, en beneficio de 176 mil 685 habitantes de San Luis Río Colorado.

El acuerdo fue signado por la subsecretaria de Comunicaciones y Transportes de la SICT, Tania Carro Toledo, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y el presidente municipal de San Luis Río Colorado, César Iván Sandoval Gámez.

En él se establecen los mecanismos de coordinación y cooperación entre ambas partes conforme a sus competencias para garantizar la ejecución de obras específicas.

Esto es, la construcción e implementación de Senderos Seguros, la mejora del sistema de alumbrado público, intervención de infraestructuras y la creación de murales urbanos.

Los trabajos estarán a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, conforme a convenio específico establecido entre esta dependencia y la SICT “para la transformación de espacios públicos y la creación de Senderos Seguros, Camina Libre Camina Segura en beneficio de la población del municipio de San Luis Río Colorado, Sonora”.

El acuerdo establece que “con la celebración del presente instrumento el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, se vería beneficiado con la implementación del programa de Senderos Seguros, Caminalibre, Camina Segura como estrategia integral para mejorar la calidad de vida de sus habitantes”.

De manera especial “mujeres y niños, enfrentar problemas de seguridad al proporcionar a la ciudadanía espacios iluminados que hagan el tránsito peatonal más seguro y como eje rector la recuperación del espaciopúblico en beneficio de sus habitantes”.

Entre las acciones que se tienen contempladas están la iluminación, a fin de modernizar y aumentar el alumbrado público en diferentes sectores de la ciudad con tecnología LED, y generar entornos amigables para la movilidad peatonal, incluyente y segura.

