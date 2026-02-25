Lotería Nacional conmemora el Día de la Bandera con Sorteo Mayor; reconoce labor de Fuerzas Armadas

La Lotería Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) conmemoraron el Día de la Bandera con el Sorteo Mayor número 4003, realizado el 24 de febrero en el Teatro de Lotería Nacional.

Al recordar la efeméride como una de las fechas cívicas más significativas en México, durante la que se reconoce al emblema nacional que se erigió desde 1821, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón Vibaldo, afirmó que la bandera no es sólo un emblema, sino la síntesis de la historia mexicana.

Al expresar su reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional, agregó que la bandera vive en las instituciones que la honran todos los días, “y pocas instituciones encarnan con tanta claridad ese compromiso como las Fuerzas Armadas de México. Su labor representa la expresión más alta del deber con la patria . Son ejemplo de disciplina, de entrega y de lealtad a la nación”.

Al centro, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón. ı Foto: Cortesía

Olivia Salomón expresó, de parte de todo el equipo de Lotería Nacional, condolencias y solidaridad con las familias de los miembros del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional que perdieron la vida en cumplimiento de su deber el pasado 22 de febrero.

Asimismo, recordó el mensaje de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien recordó que la Bandera de México representa el corazón entero de la patria.

“Ese mismo significado acompaña a este billete conmemorativo que recorrió todo el país, llegando a millones de mexicanas y mexicanos y llevando consigo un mensaje de identidad, de orgullo y de unidad nacional” Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional



La directora general informó que para el Sorteo Mayor 4003 se emitieron 3 millones 600 mil cachitos dedicados al Día de la Bandera, “un acto de memoria y de gratitud nacional”.

En su participación, el C. General de División de Estado Mayor, Marco Antonio Álvarez Reyes, afirmó que quienes integran el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, se comprometen a seguir trabajando para el bienestar de México.

El C. General de División de Estado Mayor, Marco Antonio Álvarez Reyes. ı Foto: Cortesía

El Comandante de la I Región Militar, representante del secretario de la Defensa Nacional, añadió que bajo los colores de la bandera, las Fuerzas Armadas mexicanas han sido históricamente garantes de su soberanía, de su independencia, y de la integridad del territorio nacional.

Resultados del sorteo

El Sorteo Mayor No. 4003 contó con un total de 66 millones de pesos en premios. El Premio Mayor de 21 millones de pesos correspondió al billete de No. 47097, la primera serie fue dispuesta para su venta en la Ciudad de México, la segunda serie se remitió para su venta a Colima, Colima.

El segundo premio de dos millones 550 mil pesos, correspondió al billete de No. 09321, la primera serie fue dispuesta para su venta en Monterrey, Nuevo León, la segunda serie se remitió para su venta en Monclova, Coahuila.

El tercer premio de 900 mil pesos correspondió al billete No. 21317, la primera serie fue dispuesta para su venta en Celaya, Guanajuato, la segunda serie se remitió para su venta en Ciudad de México.

En los tres premios, la tercera serie fue dispuesta para su venta a través de medios electrónicos. Los reintegros correspondieron a los números 7, 1 y 7.

La lista con los premios y reintegros se encuentra disponible en el portal de la Lotería Nacional. Puedes ver la repetición del sorteo aquí:

cehr