‘Tuvimos un crecimiento modesto por debajo de lo que necesitamos’: Edgar Amador

Luego de que el Producto Interno Bruto (PIB) se incrementó sólo 0.8 por ciento en 2025, Edgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reconoció que el crecimiento fue “modesto por debajo de lo que necesitamos”, y que fue gracias al sector manufacturero que se logró, luego de los “ominosos pronósticos” que se tenían de la economía mexicana.

“Somos una de las economías con el sector manufacturero más integrado, más avanzado del mundo, lo que vimos en el año 2025 donde había ominosos pronósticos respecto del desempeño y que al final tuvimos un crecimiento modesto por debajo de lo que necesitamos, de lo que requerimos y queremos, pero que mostró la tremenda capacidad del sector”, agregó durante la presentación del programa Proyectos Ciudadanos de la Impulsora de Innovación México.

El programa Proyectos Ciudadanos de la Impulsora de Innovación México cuenta con un fondo de 4 mil millones de pesos para capitalizar a ciudadanos o empresas que tengan proyectos de tecnología, Inteligencia Artificial (IA) o de otras industrias, pero que sean innovadores y está respaldado por Nacional Financiera (Nafin) y Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).

Asimismo, Edgar Amador Zamora dijo que durante muchos años se abandonó la política industrial del país y eso implicó que también se dejara de lado la estrategia de innovación, “la innovación es un supuesto, pero también es un resultado del proceso industrial. Es un círculo que alimenta de manera constante”.

Edgar Amador Zamora añadió que México se ha consolidado como una potencia manufacturera a tal grado que ahora es el principal socio comercial de Estados Unidos, tanto como vendedor como comprador, es decir, se pasó de una plataforma industrial muy compleja en la industria automotriz a ser “uno de los principales exportadores en equipo de cómputo, electrónicos”, pero es necesario que se profundice y se logre integrar más la estrategía en innovación.

Edgar Amador Zamora destacó que por cada dólar que la economía del país exporta alrededor de 51 centavos se producen en el país, en cambio en países asiáticos es de aproximadamente 83 centavos por billete verde, pero si la industria mexicana logra incrementar 10 centavos su contenido nacional, “implicaría un aumento en el Producto Interno Bruto potencial de alrededor de 1.5 puntos de manera permanente”, pero eso implica tener iniciativas que impulsen la innovación, que integren la producción nacional.

“¿Cómo se logra esto? Con estas iniciativas, con estas plataformas, integrando a la producción nacional, eso es lo que conocemos, es la visión del Plan México. Integrando la producción nacional alrededor de la innovación, del valor agregado, de la cooperación entre los sectores público y privados para concentrarnos en aquellas áreas que son críticas para nuestro crecimiento económico, que creen empleos en número y calidad suficientes que nos ayuden a tener el crecimiento que requerimos para llevar el desarrollo al país y que nos posicione un lugar todavía más relevante en el sector externo del que ya tenemos”, indicó.

Por su parte, Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía (SE) mencionó que Proyectos Ciudadanos de la Impulsora de Innovación México es una iniciativa que tiene como objetivo que “el ritmo de la innovación en nuestro país crezca aceleradamente”.

Sostuvo que, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó que las dependencias del gabinete económico crearán un plan de acción porque México tiene innovación, pero no existía el capital para impulsarla.

“Pidió hace tiempo que se hiciera un gran esfuerzo para resolver un tema central: tenemos una gran capacidad de innovación, pero no tenemos capital de riesgo. Entonces, el común denominador de las empresas que están surgiendo es que necesitan capital ya sea para escalar lo que ya hacen o para poder llegar al mercado”.

