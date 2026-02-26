IED alcanza cifra histórica en 2025: 40 mil 871 mdd

La Inversión Extranjera Directa (IED) que llegó a México en 2025 fue de 40 mil 871 millones de dólares lo que significó un crecimiento de 10.8 por ciento respecto a 2024; además, la participación de nuevas inversiones tuvo un aumento de 132.9 por ciento, mientras que la reinversión de utilidades se contrajo 3.7 por ciento, indicó la Secretaría de Economía (SE).

“México recibió 40 mil 871 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED), la cifra más alta observada en un ejercicio anual. Este resultado implica un crecimiento de 10.8 por ciento respecto a la cifra originalmente publicada al cierre de 2024, manteniendo así una tendencia creciente por quinto año consecutivo”, añadió.

El Dato: En 2025, Estados Unidos se mantuvo como el principal socio inversionista de México, generando flujos de IED por 15 mil 877 millones de dólares, 38.8% del total.

Del total de IED, 27 mil 649 millones de dólares fueron de reinversión de utilidades lo que significó una contracción de 3.7 por ciento debido a que en 2024 se ubicó en 28 mil 710 millones de dólares; mientras que las nuevas inversiones crecieron 132.8 por ciento al pasar de 3 mil 168 millones de dólares a 7 mil 378 millones de dólares. Y finalmente, las cuentas entre compañías también impulsaron la IED al incrementarse 17 por ciento año contra año, es decir, de 4 mil 994 millones de dólares a 5 mil 844 millones de dólares.

La SE destacó que el crecimiento de las nuevas inversiones fue el reflejo de la capacidad del país para atraer capitales “que promuevan la adopción de tecnologías de vanguardia y el crecimiento de la productividad en la industria nacional”.

15.8 mil mdd el valor de la IED proveniente de Estados Unidos

Estados Unidos fue el país de origen de donde provino más IED con 15 mil 877 millones de dólares o una participación de 38.8 por ciento del total en 2025; no obstante, registró una caída de 3.85 por ciento respecto a 2024 cuando la inversión se ubicó en 16 mil 513 millones de dólares.

Por su parte, España se colocó en el segundo lugar de dónde más llegó IED el año pasado con 10.8 por ciento del total, y pasó de una contracción de mil 134 millones de dólares a 4 mil 431 millones de dólares en la comparación anual de 2024 a 2025.

En tercer lugar se ubicó Canadá con una participación de 8.1 por ciento del total, e incrementó sus montos, en 2024 fue de 3 mil 216 millones de dólares y para 2025 aumentó 3 mil 323 millones de dólares.

132 por ciento incrementó el valor de las nuevas inversiones

Asimismo, la Ciudad de México se mantuvo como el principal destino de IED durante 2025, tras recibir 22 mil 381 millones de dólares y tener una participación de 54.8 por ciento del total; en segundo lugar se ubicó Nuevo León al recibir 3 mil 628 millones de dólares y una participación de 8.9 por ciento del total; mientras que el Estado de México recibió 3 mil 279 millones de dólares fue el tercer puesto con mayor captación de inversión.

No obstante, destacó que durante octubre y diciembre del año pasado, el flujo de IED tuvo una caída de 5 mil 026 millones de dólares debido a que las empresas hicieron pagos de dividendos y operaciones financieras con sus afiliadas en otros países, y que no reflejaron la cancelación de IED, “la variación fue compensada por nuevas notificaciones de IED materializadas en los primeros tres trimestres del año, que sumaron 4 mil 991 millones de dólares. En consecuencia, el ajuste neto al cierre de 2025 fue marginal (-35 millones de dólares) respecto a lo reportado al tercer trimestre”.

El Tip: La Ciudad de México fue la entidad que se mantuvo como el principal destino de la IED durante el año pasado, al recibir 22 mil 381 millones de dólares.

El aumento del flujo de IED del año pasado es la muestra del dinamismo que ha tenido el país para captar recursos en especial con el incremento de las nuevas inversiones y las cuentas entre compañías, pero el hecho de que se haya presentado una disminución de las reinversiones refleja que se comportan de forma similar a las inversión nacional, es decir, se encuentran en “un entorno de cautela”, señaló a La Razón Gerónimo Ugarte, economista en jefe de Valmex Casa de Bolsa.

El especialista comentó que en 2025 hubo cautela al esperar cómo quedarían los aranceles estadounidenses y la tarifa efectiva a las exportaciones desde México y para este año se espera que estén expectantes a la renegociación del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Nos parece normal que la disminución en reinversiones esté presente en estos últimos datos y la parte de aumento en nuevas inversiones, es muy interesante porque aquí la inversión no se comporta similar a como se comporta la inversión privada en México. Aquí lo que se está viendo desde el exterior es cuál es la posición de México en términos comerciales y en términos geopolíticos también con respecto a otros socios comerciales de Estados Unidos”, apuntó.