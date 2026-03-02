Avanza construcción del Tren del Norte; movilizará 70 mil pasajeros diarios: SICT

El proyecto ferroviario Tren del Norte avanza con la construcción de 730 kilómetros de vías en dos corredores estratégicos del país y prevé movilizar hasta 70 mil pasajeros diarios en las rutas Ciudad de México–Querétaro–Irapuato y Saltillo–Nuevo Laredo, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

De acuerdo con un comunicado de la dependencia, el sistema ferroviario forma parte de la estrategia del Gobierno federal para recuperar el transporte de pasajeros por tren y detonar el desarrollo económico regional, iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Proyecto ferroviario busca recuperar viajes de pasajeros en tren. ı Foto: SICT

La ruta México–Querétaro–Irapuato, con una longitud de 334 kilómetros, concentrará la mayor demanda con alrededor de 50 mil usuarios diarios, mientras que el trayecto Saltillo–Nuevo Laredo, de 396 kilómetros, beneficiará a cerca de 20 mil pasajeros al día, detalló la dependencia.

El proyecto contará con una flota de 47 trenes, cuyo primer convoy llegará en junio de 2027, según se indica en el documento.

Las unidades tendrán dos configuraciones: una para recorridos cortos con capacidad para 632 pasajeros, destinada principalmente a zonas metropolitanas, y otra para trayectos largos con 271 viajeros.

Las autoridades señalaron que los trenes estarán diseñados para ofrecer seguridad, accesibilidad universal y comodidad, con espacios amplios, asientos prioritarios y sistemas permanentes de información al usuario.

Avanza construcción del Tren del Norte en rutas estratégicas del país. ı Foto: SICT

Además, podrán alcanzar una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora y operarán con tracción diésel-eléctrica.

La fabricación de los convoyes fue adjudicada a la empresa Alstom México, tras el fallo emitido en diciembre pasado, se lee en el comunicado. Cada tren tendrá aproximadamente 100 metros de longitud.

En el tramo Querétaro–Irapuato avanzan trabajos de instalación de vía, construcción de estaciones, viaductos y patios de mantenimiento, mientras que continúan procesos de licitación para sistemas de señalización, control y telecomunicaciones.

Por su parte, en la ruta Saltillo–Nuevo Laredo se realizan obras en zonas consideradas de mayor complejidad, especialmente en la Zona Metropolitana de Monterrey, donde se ejecutan labores por etapas para optimizar los tiempos de construcción.

También se desarrollan estudios de ingeniería y análisis geotécnicos, además de trabajos de desmonte y preparación del terreno en más de 170 kilómetros.

La SICT destacó que el tramo Ciudad de México–Querétaro está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, como parte de la coordinación interinstitucional del proyecto ferroviario.

