Este es el precio del dólar HOY martes 28 de abril de 2026

Este es el precio del dólar hoy.

El peso mexicano inició la semana con una leve depreciación que lo acercó a las 17.50 unidades por dólar, pero aún en uno de sus mejores niveles en meses.

De esta forma, este martes 28 de abril la moneda nacional se cotiza en 17.4269 pesos por dólar. El tipo de cambio interbancario cerró el lunes 23 de abril en 17.3796 por cada divisa estadounidense.

Respecto al tipo de cambio FIX, otorgado por el Banco de México, Banxico, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el dólar está valuado a la venta en 17.3838 unidades por divisa verde, mientras que el tipo de cambio que se deberá usar para calcular las obligaciones en dólares es de 17.4052 pesos por dólar.

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Dólar vs. peso: ¿Cuánto vale en bancos de México?

En caso de estar interesado en cambiar dólares a pesos, a continuación te compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias de México este martes 28 de abril:

Afirme : 16.40 a la compra – 17.90 a la venta

Banco Azteca : 15.95 a la compra – 18.04 a la venta

Banco de México , FIX del lunes: 17.3838

Bank of America : 16.5289 a la compra – 18.4502 a la venta

Banorte : 16.15 a la compra – 17.80 a la venta

BBVA Bancomer : 16.53 a la compra – 17.67 a la venta

Grupo Financiero Multiva : 17.42 a la compra – N/A a la venta

Intercam: 16.9453 a la compra – 17.9558 a la venta

Este es el precio del dólar hoy. ı Foto: Captura de pantalla

¿Cuánto valen mis dólares a pesos mexicanos?

¿Quieres este martes 28 de abril cambiar un dólar estadounidense a pesos mexicanos? Puedes consultar el precio del dólar en tiempo real a través de Internet. Tanto Google como los bancos en México proporcionan datos sobre el tipo de cambio del dólar hoy en México.

Por ejemplo, de acuerdo con Google, 1 dólar a pesos mexicanos equivale a 17.46 pesos por unidad. Debes ser consciente de que el costo del dólar varía a lo largo del día.

Este es el precio del dólar hoy. ı Foto: Captura de pantalla

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