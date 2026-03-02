Canacar reporta más de 200 unidades vandalizadas, dos operadores muertos y desaparecidos

Luego del operativo del Gobierno federal para capturar a Ruben Nemesio Oseguera, “El Mencho”, y los posteriores hechos de violencia en al menos 24 entidades del país, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) señaló que más de 200 unidades fueron vandalizadas, confirmó la muerte de dos operadores de tractocamiones y de personas desaparecidas.

“Tenemos cifras de más de 200 vehículos de autotransporte de carga que fueron quemados, dañados durante estos días pasados; sin embargo, la cuantificación, sabemos que cuando los queman y esto es a causa de vandalismo, no cubre el seguro. Eso es algo que todavía agrava más la pérdida”, indicó Augusto Ramos Melo, presidente entrante de la Canacar.

Señaló que el 80 por ciento de la quema y vandalismo de las unidades se concentró en cuatro entidades del país: Colima, Michoacán, Guanajuato y Jalisco, en ese último estado fue donde dos operadores murieron.

Ramos Melos sostuvo que a partir de hoy llevará “las riendas de la Cámara” y entonces ya contar con información más precisa para tener una cuantificación de las pérdidas, porque no sólo el sector de autotransporte de carga fue afectado, “nosotros movilizamos más de 100 ramas industriales y a todas las industrias se les está afectando”.

Añadió que se busca recabar información a nivel nacional, sean socios o no de la Canacar, “es importante considerarlos”, y reiteró que las más de 200 unidades sólo es la información que hasta ahora se tiene, pero “no significa que sea el universo completo”.

El representante sectorial lamentó las pérdidas humanas tras los hechos violentos, “es lamentable que hayamos perdido a operadores. Al menos de la Cámara son dos los que tenemos identificados. Muy lamentable, desaparecidos sí hay. El día de hoy estaremos recibiendo por el presidente saliente todo el informe completo de entrega recepción”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR