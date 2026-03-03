Mezcla Mexicana supera el techo de los 70 dólares por barril; repunta 5.5%

La Mezcla Mexicana de Exportación cerró la sesión de este martes cotizando en los 70.32 dólares por barril, lo que significó un incremento de 5.5 por ciento respecto al cierre del lunes de 66.63 dólares por barril, nivel no visto desde el 20 de junio del año pasado cuando finalizó la jornada en 70.41 dólares por barril.

Este repunte se debió al crecimiento generalizado en los precios de los petroprecios, los cuales repuntaron aún más luego de que el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán continuara escalando durante la sesión de este martes.

En un análisis de Banco Base se señaló que los commodities de energía continuaron presionados al alza, debido al que el mercado continúa temeroso a que la guerra ocasione disrupciones en la oferta global de energía.

Lo anterior, debido a que el 20 por ciento de la oferta global de petróleo cruza por el Estrecho de Ormuz, mientras que 20 por ciento de la producción global de gas natural proviene de la planta Ras Laffan, ubicada en Catar.

Por lo anterior, el petróleo WTI cerró la sesión cotizando en 74.54 dólares por barril, con un aumento de 4.65 por ciento e hilando tres sesiones seguidas de ganancias, acumulando un incremento de 14.31 por ciento .

El petróleo Brent acabó la sesión cotizando en 81.28 dólares por barril, con una ganancia de 4.55 por ciento. Este es su tercer día consecutivo de ganancias, sumando un avance de 14.88 por ciento en ese periodo.

En tanto, el gas natural en Estados Unidos concluyó la sesión cotizando en 3.07 dólares por millón de BTU, con un avance de 3.58 por ciento e hilando tres sesiones seguidas al alza. En este periodo, suma un incremento de 8.45 por ciento.

