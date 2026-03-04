Empresas de la UE lidian bien con aranceles de EU

Las empresas de la Unión Europea están haciendo frente con éxito al aumento de los aranceles estadounidenses sobre sus bienes, pero señalan problemas para vender sus productos dentro del propio bloque debido a la fragmentación de las normas y reglamentos, reveló el martes una encuesta del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

El sondeo del BEI, el mayor banco de inversión de Europa, de propiedad estatal, también reveló que las empresas de la UE están tan avanzadas en el uso de la inteligencia artificial como las de Estados Unidos, lo que aumenta su productividad.

“La Encuesta de Inversión del Grupo BEI 2025/2026 muestra que las empresas de la UE se han adaptado bien al rápido avance tecnológico y a las exigencias de la transición ecológica, así como al fuerte aumento de los aranceles estadounidenses”, indicó la encuesta, basada en las respuestas de unas 13 mil empresas, recopiladas entre abril y julio.

Washington y Bruselas alcanzaron un acuerdo comercial marco en julio, por el que se imponía un arancel de importación del 15 por ciento a la mayoría de los productos comunitarios, la mitad del gravamen amenazado, pero contrarrestando las esperanzas iniciales de Europa de conseguir un acuerdo de cero por cero.

“Cuando Estados Unidos subió los aranceles, las empresas estadounidenses expresaron más preocupación que sus homólogas de la UE. Hasta ahora, el impacto de los aranceles ha sido absorbido en gran medida por los importadores estadounidenses, y el efecto sigue siendo manejable para los exportadores de la UE”, afirmó.