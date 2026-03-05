Hacienda proyecta crecimiento del PIB de 3% hacia 2027

A pesar de que el Producto Interno Bruto (PIB) de México creció sólo 0.6 por ciento, con cifras originales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prevé que en 2026 y 2027 el panorama sea más favorable, en tanto la inversión pública y privada “se materialicen” y proyectó que al final de este periodo el PIB converja a 3.0 por ciento.

“Proyectamos un crecimiento más sólido en 2026 que se consolidará hacia 2027 conforme la inversión pública y privada se materialicen. No es solo nuestra perspectiva, diversos organismos han revisado al alza sus expectativas… Nuestra expectativa es tener un crecimiento cercano al 3.0 por ciento rumbo al final de este ejercicio”, indicó Édgar Amador Zamora, titular de la SHCP, durante la 34 Reunión Plenaria de Consejos Consultivos de Banamex.

El 0.6 por ciento de crecimiento del año pasado podría pensarse “moderado”, pero se posicionó por arriba de la tendencia de medianoplazo, “logramos romper con la inercia del primer año de la administración”, y fue posible gracias al ajuste fiscal de 1.0 punto del PIB que realizó la administración de forma ordenada y con gradualidad, “evitando una restricción desproporcionada y adicional sobre la actividad productiva”; además, sumó el hecho de que Petróleos Mexicanos (Pemex) logró pagarle a sus proveedores y mejorar su perfil crediticio y redujo la incertidumbre, agregó el secretario de Hacienda.

TE RECOMENDAMOS: Reconocimiento empresarial OCS México refuerza prevención de pellets en la industria del plástico

Amador Zamora destacó que, actualmente, México enfrenta “un entorno global exigente”, pero se tiene estabilidad macroeconómica, disciplina fiscal y una estrategia que promoverá la productividad, las inversiones, el empleo y que la economía sea más dinámica, “seguiremos trabajando de la mano con el sector financiero y empresarial para transformar esta coyuntura global en una oportunidad de crecimiento sostenido para nuestro país”.

La política industrial (Plan México) y el recién anunciado Plan Nacional de Infraestructura que contempla realizar más de mil 500 proyectos enfocados en energía, transporte ferroviario, carreteras, puertos, salud y agua, ayudarán a que lleguen más inversiones para los sectores estratégicos, que se eleve el valor agregado, que haya más empleos con mejores remuneraciones, “la magnitud es significativa, pero el principio rector es claro, incrementar la inversión pública y catalizar la inversión privada sin comprometer la sostenibilidad fiscal”.

Añadió, que para lograr lo anterior, se tiene una estrategia que fortalecerá a la banca de desarrollo a través de financiamiento y garantías, la creación de más vehículos de inversión y contratos con participación de privados, pero con certeza de que serán bajo reglas claras y certidumbre jurídica.

“El sector financiero será fundamental para que el crédito fluya hacia sectores productivos y los hogares. Persisten desafíos en acceso al crédito, principalmente para las pequeñas y medianas empresas, mujeres y jóvenes. Hoy, en muchos casos, la principal fuente de financiamiento sigue siendo el crédito comercial o bancario. Debemos fortalecer alternativas más accesibles y competitivas. México necesita una mayor participación de la banca para alcanzar todo su potencial. En el frente fiscal, la estrategia es clara, reducir gradualmente el déficit sin frenar la inversión en infraestructura ni el gasto social”, puntualizó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR