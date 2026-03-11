Precios del petróleo vuelven a retroceder

El cierre de Ormuz causa gran afectación ya que es una vía fundamental para el comercio internacional de crudo y gas, conectando productores como Irán, Arabia y Qatar.

Ayer, al cierre de la sesión en los mercados, el precio de los futuros de crudo WTI y Brent disminuyó ante la expectativa de que la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán podría finalizar en el corto plazo sin que se causen problemas a la oferta de energéticos y a la inflación mundial, señalaron especialistas.

El Brent de Reino Unido finalizó la jornada a un precio de 87.80 dólares por barril, una caída de 11.27 por ciento u 11.16 dólares respecto del cierre del lunes; por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos se ubicó en 85.68, una disminución de 9.09 dólares o 9.59 por ciento.

El Tip: Reuters citó al medio Axios, que señaló que Estados Unidos habría pedido a Israel detener ataques contra la infraestructura energética iraní.

Mientras que la Mezcla Mexicana de Exportación también registró una baja de 11.42 dólares, al comercializarse al cierre de la sesión en 77.54 dólares por barril, luego de que el lunes se ubicó en 88.96 dpb.

“La caída en los precios de los energéticos ha incrementado el optimismo de que la inflación al consumidor a nivel global no enfrentará presiones adicionales importantes por la guerra”, indicó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

A su vez, el gas natural en Estados Unidos cerró en 3.05 dólares por millón de BTU con una contracción de 2.24 por ciento, y en Europa finalizó en 47.39 euros por Megavatio hora (MWh) con un desplome de 16.05 por ciento.

La baja se dio luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la guerra podría finalizar “muy pronto” y también por las presiones de China y Rusia que han pedido un alto al fuego.

Por su parte, Laura Torres, directora de inversiones IMB Capital Quants, indicó que el petróleo se estabilizó por debajo de la barrera de los 90 dólares por una “normalización parcial” del tráfico de buques a través del Estrecho de Ormuz y por el trabajo de algunos productores como Saudi Aramco que buscó redirigir las exportaciones por el Mar Rojo.

“Sin embargo, las tensiones siguen latentes después de que servicios de inteligencia estadounidenses detectaran posibles movimientos iraníes para desplegar minas en la ruta marítima del estrecho”, agregó la analista.

Asimismo, destacó que se podría estar en una “fase de estabilidad temporal” por la expectativa “de una posible desescalada del conflicto”; además de que las declaraciones de Donald Trump han calmado los mercados energéticos, pero aún se siguen observando riesgos de volatilidad por la incertidumbre y la respuesta de Irán a las acciones militares estadounidenses e israelíes.

“En los próximos días, la atención se concentrará en los datos de inflación de Estados Unidos y en la evolución del petróleo, ya que un nuevo repunte energético podría trasladarse rápidamente a las expectativas inflacionarias y alterar nuevamente las perspectivas de política monetaria”, subrayó.

Asimismo, mencionó que, si el crudo se sitúa por debajo de los 90 dólares de forma permanente, y el dato de la inflación en Estados Unidos no se ubica al alza, podría verse una recuperación gradual, pero en caso contrario, “la volatilidad podría volver a intensificarse”.

Por su parte, el mercado de capitales finalizó con resultados mixtos, mientras que en EU, el Dow Jones y el S&P 500 tuvieron pérdidas de 0.07 y 0.21 por ciento, el Nasdaq Composite ganó 0.01 por ciento, en tanto que la Bolsa Mexicana de Valores ganó 0.76 por ciento.